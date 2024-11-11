Reuters: Украина готовится к началу переговоров с Россией

На фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом украинское руководство борется за военную помощь и позиции на линии фронта, чтобы занять сильную позицию на переговорах, сообщило агентство Reuters.

На фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США руководство Украины добивается дополнительных поставок вооружений и удержания позиций на поле боя для усиления стартовых позиций на предстоящих переговорах о мире с Россией, сообщило в понедельник, 11 ноября, агентство Reuters. Трамп обещал в случае своего прихода к власти закончить войну России против Украины "в течение 24 часов".

Следующие четыре-пять месяцев станут решающими в войне, заявил в беседе с Reuters высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности. "Эта зима - критический момент... Я надеюсь, что война подходит к концу. Сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах", - цитирует агентство этого собеседника.

По словам чиновника, сейчас в Киеве ожидают назначений на ключевые посты новой администрации Трампа, чтобы понять, какую политику в отношении Украины тот собирается проводить. Собеседник Reuters признал существование риска того, что новый президент США после вступления в должность сократит помощь Киеву. "Я надеюсь, что администрация Байдена постарается избежать этого риска, ускорив темпы оказания помощи", - сказал он.

WP: Трамп обсудил с Путиным войну в Украине. Кремль отрицает звонок

Днем ранее американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников написала, что Дональд Трамп 7 ноября провел неофициальный телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и затронул во время звонка тему войны России против Украины.

По данным источников WP, американский политик сам позвонил российскому лидеру со своего курорта во Флориде. Во время беседы экс-глава Белого дома "посоветовал российскому президенту не продолжать эскалацию" войны в Украине и "напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе", уверяют собеседники издания. При этом Трамп "в частном порядке дал понять", что поддержит вариант, при котором Россия сохранит контроль над "некоторыми захваченными территориями", и затронул этот вопрос в беседе с Путиным, пишет WP.

В понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом. "Не было разговора", - сказал он журналистам. "Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация", - подчеркнул Песков.

Трамп созвонился с Зеленским. Киев готовит встречу президентов

О разговоре с Дональдом Трампом после президентских выборов в США сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал беседу с американским политиком "замечательной". По данным издания Axios, во время этого звонка присутствовал поддерживающий Трампа американский предприниматель Илон Маск. Маск пообещал, что продолжит поддерживать Украину, предоставляя ей доступ к системе Starlink, отметили источники издания.

В субботу, 9 ноября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что команды Зеленского и Трампа приступят к подготовке встречи политиков. Сибига отметил, что президент Украины был одним из первых, кто поздравил экс-президента США с победой на выборах, и что между лидерами стран есть прямой контакт, на который Киев рассчитывает и в будущем.

Глава МИД Украины не сообщил, когда можно ожидать встречи Зеленского и Трампа, но, по его словам, команды с обеих сторон согласились начать подготовку мероприятия.