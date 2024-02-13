Reuters: США отвергли план Путина заморозить войну в Украине

Президент России Владимир Путин посылал США сигналы о готовности рассмотреть возможность прекращения огня в Украине, однако его предложение было отвергнуто Вашингтоном после контактов между посредниками с обеих сторон. Об этом сообщает Reuters во вторник, 13 февраля, со ссылкой на три российских источника, знакомых с ходом обсуждений.

По данным собеседников агентства, Кремль предлагал заморозить военные действия на нынешних линиях соприкосновения, не желая уступать ни одну из территорий, над которыми РФ получила контроль. В 2023 году Путин озвучил свою позицию публично, а также передал ее в частном порядке через посредников - в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке.

Вашингтон отказался обсуждать прекращение огня без участия Киева

"Контакты с американцами ни к чему не привели", - рассказал Reuters на условиях анонимности высокопоставленный российский источник, знакомый с ходом обсуждений в конце 2023 - начале 2024 года. По словам еще одного российского источника, американцы через посредников передали, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, и поэтому контакты закончились неудачей. Третий источник, знакомый с ходом обсуждений, сказал, что с "американцами все развалилось", потому что США не захотели давить на Украину.

При этом источник агентства в США заявил об отсутствии каких-либо официальных контактов между Москвой и Вашингтоном и подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут участвовать в переговорах с РФ, затрагивающих интересы Украины. Российские власти эту информацию не комментировали.

В конце 2023 года газета The New York Times писала, что Владимир Путин по дипломатическим каналам выражал готовность к прекращению огня в Украине и заморозке боевых действий на текущих позициях. О том, что переговоры провалились, не сообщалось.

Киев указывает Москве на необходимость вывести войска

Россия несколько раз обвиняла Украину в отказе от диалога. При этом украинские власти не раз указывали, что для начала мирных переговоров с Москвой необходимо безоговорочное выполнение встречных требований Украины как страны, подвергшейся агрессии.

Главным условием при этом является немедленный вывод войск РФ из Украины. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Киев считает необходимым условием для заключения мира отвод Россией войск на границы 1991 года.

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