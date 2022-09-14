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Дмитрий Козак
Дмитрий Козак (фото из архива)Фото: Dominique Boutin/Sputnik/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Reuters: Путин в начале войны отверг мирный план по Украине

Екатерина Венкина
10 мин. назад

Дмитрий Козак подготовил сделку о невступлении Украины в НАТО, но Владимир Путин отверг ее, сославшись на широкие цели, сообщили источники Reuters.

https://www.dw.com/ru/reuters-putin-v-nacale-vojny-otverg-sdelku-o-mirnom-soglasenii-s-ukrainoj/a-63114480

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в начале военной агрессии против Украины подготовил предварительное соглашение с Киевом, которое удовлетворило бы требованию Москвы, чтобы Украина не входила в НАТО. Однако президент РФ Владимир Путин отверг договоренности и продолжил военную кампанию. Об этом сообщило в среду, 14 сентября, агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к российскому руководству.

По словам собеседников, Козак сказал Путину, что, по его мнению, достигнутая им договоренность устраняет необходимость для России проводить широкомасштабную оккупацию Украины, и рекомендовал президенту РФ принять соглашение.

До войны Владимир Путин неоднократно заявлял, что НАТО и ее военная инфраструктура приближаются к границам России и что это представляет экзистенциальную угрозу для РФ, напомнило агентство.

"От Козака потребовали устраниться"

Хотя Путин первоначально поддерживал переговоры с Киевом, он, когда ему представили сделку Козака, дал понять, что уступки, о которых тот договорился с Украиной, недостаточны и что он уже расширил цели, включив в них аннексию обширных украинских территорий, сообщили источники Reuters.

"После 24 февраля Козак получил карт-бланш: ему дали зеленый свет, и он заключил сделку. Он вернулся с ней, и от него потребовали устраниться. Все было отменено. Путин просто менял план по ходу дела", - сказал один из собеседников агентства, близких к российскому руководству. Еще один источник сказал, что договоренности были достигнуты незадолго до полномасштабного вторжения 24 февраля.

В итоге от сделки было решено отказаться.

Подоляк: РФ не была заинтересована в мирном урегулировании

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на запрос Reuters прокомментировать информацию источников отметил: "Это не имеет абсолютно никакого отношения к реальности. Ничего подобного не было. Это абсолютно неверная информация".

Козак в свою очередь не ответил на просьбу о комментарии, направленную по каналам Кремля.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия использовала переговоры как дымовую завесу на фоне подготовки полномасштабного вторжения. Украинский политик не ответил на вопрос о сути переговоров и не подтвердил, что предварительная сделка была достигнута. "Сегодня мы четко понимаем, что российская сторона никогда не была заинтересована в мирном урегулировании", - подчеркнул Подоляк.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак являлся ключевым переговорщиком Кремля по вопросу урегулирования в Донбассе. В январе, до полномасштабного вторжения РФ, он активно продвигал переговорный процесс. Так, Козак 6 января встречался со спецпредставителями стран "нормандского формата" по Украине, в частности с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером (Jens Plötner) и дипломатическим советником президента Франции Эмманюэлем Бонном. В июле 2021 года Козак говорил, что Украина вправе принимать решения о присоединении к Евросоюзу и НАТО - независимо  от того, "выгодно это или невыгодно России".

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