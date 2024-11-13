Reuters: UBS из-за санкций США удаляет счета клиентов из РФ

Власти США хотят, чтобы банк UBS проверил на предмет соблюдения санкций российских клиентов, перешедших к нему после поглощения банка Credit Suisse.

Американские власти, следящие за соблюдением санкций в отношении РФ и других стран, начали присматриваться к счетам российских клиентов, которые перешли к швейцарскому банку UBS после поглощения им в марте 2023 года банка Credit Suisse. Об этом пишет в среду, 13 ноября, агентство Reuters со ссылкой на источники.

Два собеседника агентства рассказали, что представители американского Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) направили UBS письмо на эту тему. Неназванный чиновник из США также подтвердил в беседе с агентством, что между американскими властями и банком проходили обсуждения по этому вопросу. Он похвалили при этом швейцарский банк за готовность сотрудничать.

По словам одного из инсайдеров Reuters, UBS пытается минимизировать для себя последствия возможного нарушения санкций, введеных в отношении России после ее нападения на Украину. Конкретно банк закрывает счета некоторых российских клиентов.

Деньги российских клиентов Credit Suisse

Отмечается, что всего к UBS перешли 1,3 млн частных клиентов, ранее имевших счета в Credit Suisse. В 2022 году тогдашний глава Credit Suisse заявил, что четыре процента денег в банке принадлежат российским клиентам, напоминает Reuters, уточняя, что это соответствует сумме в 35 млрд долларов.

Ранее, в июле 2024 года, Reuters сообщало, что швейцарское ведомство по контролю за финансовым рынком Finma отслеживает, как UBS проверяет состоятельных клиентов Credit Suisse, происхождение средств которых может означать риски для банка. Между тем ни OFAC, ни UBS к моменту публикации не дали официальных комментариев журналистам.

Напряжение между США и Швейцарией из-за санкций

Обращение американский властей к банку UBS происходит на фоне общего усиления напряженности между США и Швейцарией, указывает Reuters. Так, Вашингтон требует, чтобы Берн активнее пресекал незаконную финансовую деятельность. В особенности в США критикуют отсутствие в Швейцарии закона, позволяющего выяснить, кто в действительности владеет теми или иными активами, недвижимостью или бизнесом и не находится ли этот владелец под санкциями.

В США опасаются, что Швейцария дает возможность проводить незаконные финансовые операции гражданам РФ и Ирана и другим лицам из санкционного списка. Собеседник Reuters, однако, уточнил, что подобные упреки касаются, в первую очередь, небольших частных банков, а к UBS претензий не предъявляют.

Тем временем представительница Минфина Швейцарии сообщила, что вскоре парламент страны должен будет обсудить предложение правительства о создании центрального регистра лиц, имеющих право на управление финансами в компаниях и фондах, а также об ужесточении наказания для адвокатов, помогающих в отмывании денег.