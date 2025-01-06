Reuters: США готовят санкции против "теневого флота" РФ

Администрация уходящего президента США готовит масштабный пакет санкций против танкеров, перевозящих нефть из РФ, и людей, причастных к ее продаже по ценам выше установленного Западом потолка, сообщили Reuters источники.

Администрация президента США Джо Байдена, покидающего Белый дом 20 января, в связи с продолжающейся войной в Украине намерена ввести новые санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщило агентство Reuters в воскресенье, 5 января, со ссылкой на два источника.

Конкретно ограничения должны коснуться танкеров, перевозящих нефть, проданную за более высокую цену, чем установленная Западом на уровне 60 долларов США за баррель, и входящих в так называемый "теневой флот" России.

Под "теневым флотом" РФ понимаются танкеры, которые ходят под иностранными флагами - их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для "теневого флота" используются старые и часто не застрахованные танкеры, на которых экспортируют сырую нефть и нефтепродукты из РФ в обход международных санкций.

Потолок цен на российскую нефть

Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти. Как напоминает Reuters, после введения в конце 2022 года западными странами максимальной допустимой цены на нефть из РФ (ценового потолка) Россия перенаправила свою нефть на продажу в Китай и Индию. На этих рынках она продается с большими скидками относительно мировых цен, однако все же выгоднее, чем по установленной на Западе допустимой цене.

Один из собеседников рассказал агентству, что пакет санкций, который готовит уходящая администрация Байдена, является "масштабным". Другой источник указал, что в него, вероятно, войдут санкции против людей, связанных с сетями, занимающимися продажей российской нефти по ценам выше установленного потолка.

"Теневой флот" России и западные санкции

В середине декабря 2024 года главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины. Кроме прочего, ограничения ввели против 52 судов из третьих стран, которые входят в "теневой флот" РФ. Тем самым общее число судов под санкциями ЕС достигло к тому моменту 79. Им запретили входить в порты ЕС и получать услуги от европейских компаний. Евросоюз также ввел санкции против российских оборонных и судоходных компаний, отвечающих за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов морским путем.

Также в середине декабря стало известно, что 12 европейских государств - Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, пять стран Северной Европы и три страны Балтии - договорились вместе противодействовать российскому "теневому флоту". Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония теперь проверяют страховые документы подозрительных судов, следующих через пролив Ла-Манш, Датские проливы, а также Финский залив. Собранная информация, в том числе о судах, которые откажутся отвечать на запросы, будет анализироваться совместно с международными партнерами.

С помощью этих мер страны Европы рассчитывают не только ограничить доходы РФ от экспорта энергоносителей, позволяющие ей вести войну в Украине, но и повысить экологическую безопасность региона. Экологи установили, что почти 200 танкеров "теневого флота" устарели и должны быть выведены из эксплуатации. В последние годы они стали причиной нескольких разливов нефти и нефтепродуктов.