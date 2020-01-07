Reuters узнало о лечении бойцов ЧВК Вагнера в клинике, связанной с окружением Путина

Раненых российских наемников из ЧВК Вагнера бесплатно лечат в клинике в Санкт-Петербурге, которая принадлежит страховой компании "Согаз". Этой компанией управляют и частично владеют друзья и предполагаемые родственники президента РФ Владимира Путина, сообщает во вторник, 7 января, агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с работой клиники.

Один из бывших бойцов ЧВК Вагнера утверждает, что эта больница оказывает медицинские услуги раненым наемникам как минимум с 2016 года. Стоимость услуг может достигать нескольких тысяч долларов, но за чей счет происходит лечение, неизвестно. Сами бойцы ничего не платят, пояснили собеседники агентства. В России участие в военных конфликтах в качестве наемников считается преступлением. При этом законодательство требует от медучреждений сообщать в полицию о пациентах с травмами насильственного характера.

Reuters указывает также на связь "Согаза" с окружением Путина. Так, должность зампредседателя правления компании занимает двоюродный племянник президента РФ Михаил Путин, бизнесмен и друг российского лидера Юрий Ковальчук - один из бенефициаров "Согаза", совет директоров компании возглавляет Алексей Миллер, работавший в 1990-е годы в петербургской мэрии вместе с Путиным. Кроме того, гендиректор клиники, где проходят лечение бойцы ЧВК, Владислав Баранов является деловым партнером предполагаемой дочери президента РФ Марии Воронцовой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил Reuters, что "не располагает такой информацией вообще".

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Дизлайки под новогодним обращением Путина, или Битва за респект - 2020 Крупнейшие телеканалы России скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Владимира Путина в YouTube. Карикатурист Сергей Елкин о битве за рейтинг президента РФ.

Российская политика в карикатурах Новогоднее обращение Путина 2020: старые сказки о главном Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам 20 лет назад. О том, что несколько лет его подменял Медведев, не все вспомнят. Сергей Елкин - о стабильности в понимании Кремля.

Российская политика в карикатурах Куда делись унитазы с возвращенных Украине кораблей На кораблях, которые РФ задержала год назад и теперь вернула Украине, демонтировано оборудование вплоть до унитазов, заявил Киев. Сергей Елкин даже в этой истории нашел место для романтики.

Российская политика в карикатурах Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ? Число россиян, симпатизирующих президенту РФ Владимиру Путину, снизилось за последние два года до 24%. С годами чувства остывают, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Почему Россия простила странам Африки долги на миллиарды долларов На саммите Россия-Африка президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва списала африканским странам долги на сумму более 20 млрд долларов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Чем опасны бумажные стаканчики: версия Путина Президент РФ считает возможным наказание за брошенный в полицейских бумажный стаканчик. По мнению Путина, вслед за стаканчиком могут полететь и камни. Сергей Елкин продолжил логическую цепочку.

Российская политика в карикатурах Приговор Егору Жукову: на свободу с оговорками Суд приговорил студента Егора Жукова за экстремизм к трем годам условно и на два года лишил его права администрировать сайты в интернете. Карикатурист Сергей Елкин о неоднозначном решении суда.

Российская политика в карикатурах Зачем Путину нужен новый состав Совета по правам человека В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) - кардинальная смена состава: от руководителя до увольнения "неудобных" власти членов. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Почему на учениях "Гром-2019" не взлетела межконтинентальная ракета Пуска межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки "Рязань" на учениях в РФ не было. Отменили по техпричинам, уверяют военные. Ракета на вооружении больше 40 лет, напоминает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Штрафы для оппозиции - в копилку Росгвардии? Власти в РФ всячески хотят наказать оппозицию за акции протеста. В аресте имущества Навального сотоварищи суд отказал, но ранее и штрафы налагал, и ущерб требовал возместить. В чью пользу, знает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Кто станет преемником Путина, или Старая песня о главном Тема транзита власти в России и преемника Владимира Путина на посту президента страны вновь всплыла в различных СМИ в начале октября. Сергей Елкин о реакции главного героя дискуссии.

Российская политика в карикатурах Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

Российская политика в карикатурах "Северный поток - 2": Трамп против! Президент США Дональд Трамп вновь назвал газопровод "Северный поток - 2" угрозой энергетической безопасности Европы. Карикатурист Сергей Елкин о ноже в спину проекта Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Задержание шамана: наручники как оберег для Путина? В Бурятии задержали жителя Якутска Александра Габышева. Он шел в Москву, чтобы "изгнать" президента Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин об угрозе шаманского бубна для Кремля.

Российская политика в карикатурах Агент ЦРУ в окружении Путина: кто он на самом деле? В окружении Владимира Путина долгое время работал агент ЦРУ. Это утверждают СМИ в США. Карикатурист Сергей Елкин со своей версией, кто был шпионом в Кремле.

Российская политика в карикатурах Единый день голосования: непростой выбор избирателя Алексей Навальный призывает поддерживать кандидатов по принципу "умного голосования". С этой стратегией согласны не все. Сергей Елкин о том, какие варианты есть у избирателей.

Российская политика в карикатурах Когда трон качается, Или страшный сон Владимира Путина Вертикаль власти, выстроенная Владимиром Путиным, позволяет ему править Россией вот уже 20 лет. Но упоение властью может раскачать его трон, предупреждает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Санкции США против России: а Путин что? Вступление в силу нового пакета американских санкций против России за отравление Скрипалей не очень огорчило президента РФ Владимира Путина. Карикатурист Сергей Елкин знает почему.

Российская политика в карикатурах Навальный вышел из спецприемника: как долго он пробудет на свободе? Алексей Навальный отбыл 30 суток административного ареста. Многие были уверены, что его сразу опять задержат, но этого не произошло. Карикатурист Сергей Елкин предлагает не обольщаться.

Российская политика в карикатурах Что делать президенту во время протестов и лесных пожаров: версия Путина Пока в Москве протестуют, а в Сибири бушуют лесные пожары, Владимир Путин катается на мотоцикле в Крыму. Карикатурист Сергей Елкин о параллельных мирах властей и народа в России.

Российская политика в карикатурах Новые методы российских властей по усмирению недовольных Дубинки в ответ на протесты в Москве. Власть избрала тактику кнута против протестующих в столице. За кого чиновники держат народ, догадывается карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Протесты в Москве: ЦИК как часть механизма репрессий? ЦИК отклонил жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на фоне продолжающихся протестов. Карикатурист Сергей Елкин о том, отличается ли ЦИК от полицейских, разгоняющих митинги.

Российская политика в карикатурах Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм.

Российская политика в карикатурах Главный итог встречи Путина с папой римским в Ватикане Президент РФ Владимир Путин встретился с папой римским Франциском в Ватикане. Карикатурист Сергей Елкин - о подробностях аудиенции у понтифика. Автор: Сергей Елкин

