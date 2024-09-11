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Республиканцы призвали снять ограничения на удары ВСУ по РФ

Александра Иванова
11 сентября 2024 г.

"Бессмысленные ограничения и затягивание утверждения и поставок критически важного оружия не дают Украине довести эту войну до победного конца", - пишут конгрессмены от Республиканской партии США.

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Задействование ВСУ ракет ATACMS
Задействование ВСУ ракет ATACMSФото: DW

Группа республиканцев в Палате представителей Конгресса США направила президенту страны Джо Байдену письмо с призывом снять ограничения на использование Украиной в войне против России предоставленные ей США дальнобойных ракет, в первую очередь, - ATACMS. Полный текст этого документа был опубликован на сайте комитета Палаты представителей США по вооруженным силам во вторник, 10 сентября. 

Среди подписавшихся - председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс, председатель комитета Палаты представителей по международным делам Майкл МакКол, председатель постоянного специального комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер, председатель подкомитета по Европе комитета Палаты представителей по иностранным делам Том Кин, председатель подкомитета по ассигнованиям на оборону Кен Калверт, заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, член Хельсинкской комиссии Ричард Хадсон.

"Удары по законным военным целям в России"

Они призывают администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис снять ограничения на применение американских  дальнобойных ракет "для ударов по законным военным целям, расположенным более глубоко на территории России".

"Бессмысленные ограничения администрации Байдена - Харрис в сочетании с затягиванием процесса утверждения и поставок критически важного оружия не дают Украине довести эту войну до победного конца, - говорится в письме. - Администрации давно пора изменить курс и снять оставшиеся ограничения на использование Украиной предоставленного США оружия против законных военных целей в России".

По мнению авторов обращения, действующие ограничения "препятствуют способности Украины победить в агрессивной войне России и дают кремлевским силам укрытие, из которого они могут безнаказанно нападать на Украину".

"Даже если, как сообщалось, Россия вывела многие свои самолеты, оснащенные планерными бомбами, из зоны досягаемости американского оружия, на российской территории остается множество других законных военных целей, находящихся в этой зоне", - рассуждают конгрессмены.

При этом они заявляют, что не разделяют опасений перед возможной эскалацией: "Опасения администрации по поводу эскалации были последовательно развечаны с первого дня войны. Ни применение Украиной оружия, предоставленного США, на территории России, ни ее военное вторжение в Курскую область - первая иностранная оккупация российской территории со времен Второй мировой войны - не вызвали эскалационного ответа со стороны России".

 

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