"Решили бежать": вернуться в Украину из оккупированных мест

На границе с РФ в Сумской области Украины, работает единственный пункт пропуска Колотиловка-Покровка. Через него украинцы с оккупированных территорий едут в Украину. DW поговорила с этими людьми.

Каждый день из города Сумы к украинско-российской границе и обратно курсируют волонтерские автобусы. Они забирают людей, пересекающих границу в пункте пропуска Колотиловка-Покровка. Колотиловка - это село в Белгородской области России, а Покровка - в Сумской области Украины. С апреля 2022 года с некоторыми перерывами между этими селами функционирует гуманитарный коридор, через который украинцы с временно оккупированных территорий могут попасть в Украину. Это единственный открытый для пересечения участок на границе Украины и России во время войны.

Сегодня в автобусе в Сумы едут 11 человек и такса, которая не устает скулить. Пассажиры - это женщины, пожилые люди и двое восемнадцатилетних подростков. Часть путников устало всматриваются в окно, другие дремлют. У некоторых дорога к границе с оккупированных территорий через российские области заняла несколько суток. Последний отрезок пути в Украину - два километра так называемой "серой зоны" между российской Колотиловкой и украинской Покровкой - нужно было пройти пешком, а вещи - нести в руках.

Журналистам запрещено работать в Покровке, поэтому к группе людей, пересекших границу, DW присоединилась уже в автобусе волонтеров по дороге в Сумы.

Решил ползти: история инвалида Виктора

"Все ушли, а я немного медленнее", - описывает свой путь через "серую зону" пенсионер Виктор из Луганской области. Рядом с ним в автобусе стоит сложенное колесное кресло. У мужчины ампутированы обе ноги: одна - до бедра, другая - по колено. Прежде чем переходить границу, он отдал свою коляску жене Людмиле, чтобы она могла перевезти на ней вещи. Сам Виктор решил ползти с помощью собственноручно смастеренной подстилки из подушек и деревянных ручек, которыми отталкивался от земли. Мужчина передвигался так по собственному двору, но расстояние в два километра оказалось для него непосильным. "Когда я так пересек (российскую границу. - Ред.), уже точно знал, что не дойду", - признается Виктор.

Виктору было очень тяжело добраться до границы Фото: Pluriton

Людмила добралась до украинского пограничного пункта и позвала на помощь волонтеров ОО "Плуритон", которые вместе с "Красным крестом" ежедневно встречают украинцев на границе и могут заходить в "серую зону". Они вышли на встречу Виктору с креслом-коляской и помогли добраться до украинской стороны гуманитарного коридора. Уже в автобусе в Сумы пенсионер объясняет, почему решился отправиться в путь самостоятельно: "У человека желания не всегда совпадают с его возможностями. Но мое желание было таким, что я не смотрел ни на что".

Виктор и Людмила: "На украинской земле ... Это счастье"

В 2014 году Виктор и Людмила выехали из оккупированного Луганска в село Царевка на подконтрольной Украине территории Луганской области. Там они приобрели дом, сделали в нем ремонт и посадили рядом сад. Виктор, потерявший конечности из-за болезни сосудов много лет назад, заботился о хозяйстве. Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения село оказалось в оккупации.

По словам супругов, проукраински настроенных жителей в Царевке осталось мало - большинство уехали, а оставшиеся преимущественно согласны с действиями оккупационной администрации. Людмила рассказывает, что они с мужем принципиально не получали российские паспорта. Поэтому, по словам женщины, им не оказывали медицинскую помощь в больнице. Также они сначала отказывались от российской пенсии: "Но до поры до времени. Голод - не тетка. Потом согласились", - добавляет Виктор. Также муж говорит, что они с женой не участвовали в так называемых "президентских выборах" в России в марте 2024 года, хотя люди с урной для голосования пришли к ним домой: "Я был дома. В окно видел, что пришли три женщины и два автоматчика. Трижды стучали - я не открыл".

Виктор и Людмила, которые выехали из оккупированной Луганской области

Виктор и Людмила долго не решались уезжать, поскольку мужчине сложно долго сидеть в дороге. С оккупированных РФ территорий на те, что подконтрольны Киеву, можно добраться, выехав в Россию, а затем в Европу, но, по словам Виктора, это очень долго и дорого, так что пеший переход Колотиловка-Покровка был для них единственным вариантом. В интернете супруги нашли частного перевозчика и добрались из Луганской области в Колотиловку меньше, чем за сутки. В дороге прошли несколько проверок на российских блокпостах: "Все, кто проверяли, были политически ангажированными. Спрашивали: куда едете, почему едете, почему вам у нас не живется?", - говорит Виктор.

Проверка на границе прошла быстро. Мужчина описывает свои ощущения на украинской земле со слезами на глазах: "Столько тепла, пожалуй, только родная мама давала… Словно среди друзей находишься. Это счастье". Виктор и Людмила поедут в Киев. Там их ждут дети и внучка, которая родилась несколько месяцев назад.

Как принимают выехавших с оккупированных территорий

В Покровке на украинско-российской границе у людей, выехавших с оккупированных РФ территорий, пограничники проверяют документы и вещи и "пробивают" приезжих по базам государственных органов, рассказывает представитель Сумского пограничного отряда Роман Ткач. По словам пограничника, все это происходит в защищенном сооружении ради безопасности.

Автобус доставляет людей в волонтерский хаб в Сумах. В нем люди проходят собеседование с правоохранительными органами - так называемую "фильтрацию". Затем социальные службы регистрируют их, помогают с оформлением документов и выплат, бесплатно выдают сим-карты украинских операторов и кормят обедом.

В волонтерском хабе в Сумах люди, которые выехали из оккупированных мест, регистрируются у соцработников

Оттуда волонтеры забирают людей в шелтер, где можно помыться, переночевать или пробыть несколько дней. Затем переселенцы с оккупированных территорий могут бесплатно добраться до Киева, Полтавы, Харькова или Днепра на поезде. Все прибывшие в шелтер, с которыми общалась DW, уже знают, куда будут направляться дальше.

История Михаила: "Мне так легко стало"

Водитель по профессии, а теперь пенсионер, Михаил поедет к своей дочери Анне в Харьков. Мужчина выехал из села Таволжанка на оккупированной территории Харьковской области. Это село неподалеку от контролируемого Украиной Купянска, в районе активных боевых действий. В Таволжанке Михаил прожил последние 40 лет, хотя сам он родом из Тернопольской области. Сейчас его дом, говорит Михаил, находится под перекрестным огнем, а в селе - много российских военных: "Куда не поедешь - дроны, солдаты, а им море по колено. Они из домов вытащили все: двери, полы, ковры, потому что строят себе блиндажи ", - возмущается пенсионер.

Также мужчина нелестно отзывается о многих своих односельчанах, которых называет "коллаборантами": "Побежали все в Россию. Предатели, я их ненавижу". Михаил уверяет, что ему предлагали оформить российский паспорт, но он отказался, объяснив так называемой местной администрации, что у него нет возможности ездить в соседний город Валуйки для оформления документов. Он не сталкивался с проблемами, в том числе с получением медицинской помощи, из-за отсутствия российского паспорта.

Михаил - один из тех, кто выехал с оккупированной территории, обедает в волонтерском хабе в Сумах

Михаил говорит, что не выезжал из оккупированного села раньше, потому что ухаживал за больной женой, а недавно она умерла. Мужчина заплатил нескольким водителям, чтобы с пересадками добраться сначала до Белгорода, а затем до Колотиловки. Во время проверок по дороге и на российском пункте пропуска, говорит, с ним общались "нормально", проверяли документы и телефон. Дорога из Харьковской области в Сумы заняла у него больше, чем трое суток. "Мне так легко стало на душе, будто заново родился", - так мужчина описывает свои ощущения после пересечения границы.

История Анастасии и Петра: "Мы решили убегать"

18-летняя Анастасия вместе со своим парнем Петром (имена изменены) выехали с оккупированного левого берега Херсонской области. В декабре 2023 Петру исполнилось 18 лет, а в марте ему вручили повестку, рассказывает девушка: "Ему два раза давали повестки. Он их не подписывал. И мы решили быстро убегать, потому что я боялась, что его заберут". В оккупированной Херсонской области у Анастасии остались мама, 7-летний брат и 80-летняя бабушка. В Сумах ее и Петра встречает отец девушки - военный ВСУ. Он присоединился к терробороне в декабре 2021 года и по службе был в Черниговской области, когда началось полномасштабное вторжение и его семья оказалась в оккупации. Мужчина встречается с дочерью впервые за более чем два года. Они долго обнимаются и плачут.

Анастасия рассказывает, что и ей, и членам ее семьи в оккупации пришлось оформить российские паспорта: "Мы не хотели их делать, но кто-то из села нас "сдал", что папа военный. Приехали "фсбшники", спрашивали, где переписка с отцом. Я ее раньше удалила и сказала, что с папой не общаюсь. Они сказали, что если за две недели не будет паспорта, то вывезут или еще что-то сделают... Они нас сфотографировали, взяли отпечатки пальцев, маму допрашивали. Они были очень суровыми".

Сейчас Настя признается, что после жизни в селе чувствует себя неловко в большом городе, а также, что ей сложно без мамы, которая не могла поехать с ней и Петром: "У мамы дом, корова, хозяйство. Она ждет, чтобы Украина пришла. Мы либо сюда переедем, либо будет деоккупация и вернемся". Девушка с парнем и папой не остаются ночевать в шелтере, а сразу отправляются к родителям отца в Полтавскую область.

Волонтер: "Если нужна помощь, пусть связываются с нами"

Волонтерская организация "Плуритон" работает у украинско-российской границы с марта 2023 года. Волонтер Виталий рассказывает, что узнал о гуманитарном коридоре Колотиловка-Покровка, потому что через него возвращались в Украину трое других волонтеров организации, попавших в плен в Лисичанске. "Этот коридор работал, потому что там происходили обмены пленными. Параллельно через него люди могли вернуться в Украину. Он работал, но был неизвестен", - рассказывает Виталий.

Шелтер в Сумах с местами для ночлега

ОО "Плуритон" решила помогать украинцам, пользующимся гуманитарным коридором: в сотрудничестве с пограничниками обустроили помещение в Покровке, организовали транспорт в Сумы и шелтер в областном центре. Также волонтеры помогают маломобильным, пожилым и больным людям пройти "серую зону", однако просят заранее сообщать об этом, чтобы волонтеры могли вовремя выйти навстречу человеку, прошедшему российский пункт пропуска. Кроме того, волонтеры консультируют тех, кто планирует возвращение в Украину из оккупации: "С российской стороны есть организации, которые помогают (добраться до российско-украинской границы. - Ред.), - это либо частные перевозчики, либо организации, которые это делают бесплатно. Но к ним там не очень хорошее отношение, поэтому они не афишируют себя. Если кому-то нужна помощь с пересечением границы, пусть люди связываются с нами", - советует Виталий.

Руководительница организации, бахмутчанка Екатерина Арисой рассказывает, что с марта 2023 года ОО "Плуритон" оказала помощь 21 тысяче человек, выехавших с оккупированных РФ территорий. "У нас был период, когда мы принимали по 200 человек каждый день. Но это было потому, что взорвали Каховскую плотину, и люди массово начали уезжать", - рассказывает Екатерина.

Как работает коридор Колотиловка-Покровка

В настоящее время гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка ежедневно пересекают 20-40 человек с временно оккупированных РФ территорий Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма, говорит представитель Сумского пограничного отряда Роман Ткач. Границу можно пересечь только в светлое время суток. Также пограничник отмечает: коридор работает только в одну сторону - из России в Украину, и только для граждан Украины. Для того, чтобы попасть в Украину, нужен паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, но даже если его нет, пограничники не могут отказать украинским гражданам во въезде: "У граждан Украины есть конституционное право возвращения на территорию Украины", - объясняет пограничник.

Волонтеры рассказывают, что некоторые люди выезжают с оккупированных РФ территорий, чтобы погостить в Украине у родственников и вернуться обратно. Впрочем, попасть на контролируемые сейчас Россией украинские территории, они могут только выехав из Украины в Европу, а затем через Беларусь и РФ.

Гуманитарный коридор Колотиловка-Покровка продолжает работать, несмотря на усиленные российские обстрелы приграничных регионов в Сумской области. По словам пограничников и волонтеров, пока ни один человек не пострадал во время пересечения границы в Покровке.