Репрессии против оппозиции в России: где дно?

Госдума штампует законы, ограничивающие гражданские свободы, суды - обвинительные приговоры протестующим. Полиция разгоняет демонстрации. Но это еще не предел, опасается Сергей Елкин.
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Масштабные и демонстративные преследования участников протестных акций в России могут привести совсем не к тому эффекту, на который рассчитывают власти, считает Федор Крашенинников.
"Нельзя сказать, что мы полностью победили страх. Но и нельзя сказать, что страх победил". Глава региональных штабов ФБК Волков - о протестах в России, судьбе Навального и санкциях против друзей Путина.