 Репрессии против оппозиции в России: где дно? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.02.2021

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Россия

Репрессии против оппозиции в России: где дно?

Госдума штампует законы, ограничивающие гражданские свободы, суды - обвинительные приговоры протестующим. Полиция разгоняет демонстрации. Но это еще не предел, опасается Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - полицейский с огромной полицейской дубинкой говорит по телефону: У нас есть огромный потенциал для репрессий! - Так точно!.

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    Автор: Сергей Елкин


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