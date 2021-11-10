Репетиция полета на Марс в израильской пустыне (04.11.2021)

Непредсказуемое возвращение на Землю: где и когда упадет китайская ракета

Невозможно точно предсказать, когда и куда обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упадут на Землю. Известно лишь, что это произойдет в ближайшие дни. С каким риском это связано?