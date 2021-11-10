 Репетиция полета на Марс в израильской пустыне (04.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.11.2021

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Репетиция полета на Марс в израильской пустыне (04.11.2021)

Шесть астронавтов в течение трех недель имитировали жизнь на Марсе - одной из ближайших к Земле планет.

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