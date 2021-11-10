Репетиция полета на Марс в израильской пустыне (04.11.2021)

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Шесть астронавтов в течение трех недель имитировали жизнь на Марсе - одной из ближайших к Земле планет.
Три тайконавта будут в течение трех месяцев работать на строящейся китайской орбитальной станции "Небесный дворец", готовя ее ко вводу в эксплуатацию.
Невозможно точно предсказать, когда и куда обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упадут на Землю. Известно лишь, что это произойдет в ближайшие дни. С каким риском это связано?
Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 110 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели более 85 млн пациентов. DW следит за событиями 19 февраля.
Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 109 млн человек во всем мире, свыше 2,4 млн скончались. Выздоровели более 84 млн пациентов. DW следит за событиями 16 февраля.
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