Renault подала протест против команды-соперника по "Формуле-1"

Второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" состоявшийся в австрийском Шпильберге в воскресенье, 12 июля, грозит обернуться скандалом. Команда Renault после завершения Гран-при Штирии подала стюардам официальный протест по поводу болидов команды-соперника Racing Point. Они хотят выяснить, соответствуют ли автомобили конкурентов спортивному регламенту. Среди прочего, этот документ обязывает каждую команду разрабатывать определенные детали самостоятельно.

Представитель технического департамента Международной федерации автоспорта (FIA) позднее снял и опечатал некоторые детали с автомобилей гонщиков Серхио Переса и Лэнса Стролла для "подробного анализа". FIA не уточнила, сколько времени потребуется для процедуры.

Mercedes Льюиса Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби в 2019 году

Болид RP20 получил прозвище "розовый Mercedes" из-за существенного внешнего сходства с прошлогодним автомобилем немецкой команды. Racing Point закупает у Mercedes двигатели и коробки передач.

Пилоты Racing Point Перес и Стролл по результатам этапа на трассе Red Bull Ring заняли 6 и 7 места соответственно. Первым дистанцию в 71 круг преодолел гонщик Mercedes и шестикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон. Вторым пришел его напарник Валттери Боттас. Тройку призеров замкнул Макс Ферстаппен (Red Bull Racing-Honda).

Смотрите также:

Болид Формулы-1: появление на свет Закалка В печке-автоклаве при температуре 200° повышается прочность карбона, из которого изготавливают кузов болида, состоящий из 17 частей.

Болид Формулы-1: появление на свет Первые "шаги" Ям и ухабов на трассах "Формулы" нет, но подвеску проверяют досконально. Повороты, бордюры, зелёные лужайки... - их на будущем пути болида будет предостаточно.

Болид Формулы-1: появление на свет Сердце Цилиндры двигателей изготавливают из сверхлёгкого сплава алюминия, титана и высокопрочной стали. Сборка моторов ведётся, в основном, вручную. В год фирма выпускает более трёхсот двигателей.

Болид Формулы-1: появление на свет Экзаменаторы Контролеры следят за тестами через окно и с помощью компьютеров. Шумы двигателя они могут слушать через динамики. Во время теста мотор виртуально "проезжает" одну из трасс "Формулы-1".

Болид Формулы-1: появление на свет Первая проба Каждый собранный двигатель проверяют на одном из семи испытательных стендов.

Болид Формулы-1: появление на свет Первый "гараж" Здесь гоночные машины готовят к первому тестовому старту.

Болид Формулы-1: появление на свет Операция по сборке Финальный монтаж. Сверкающий пол лаборатории вряд ли напоминает пол обычной автомастерской...

Болид Формулы-1: появление на свет "Выдыхательные пути" И здесь - ручная сборка. На фотографии - система отвода отработанных газов из хромированного никеля. Металл выдерживает температуры до 800° С, но рассчитана система только на одну гонку.

Болид Формулы-1: появление на свет Контроль качества Время в "Формуле-1" измеряется тысячными долями секунды. Каждое мгновение - вечность между победой и поражением. Залог успеха - качество и точность. Все компоненты должны соответствовать жёстким допускам. Допустимые отклонения - два микрона.

Болид Формулы-1: появление на свет TF104. Премьера Презентация модели TF104 в Марсдорфе. На фотографии – пилот Оливер Панис из Франции, тест-пилоты Риккардо Зонта из Бразилии и Кристиано да Матта.

Болид Формулы-1: появление на свет Подготовка к выходу в свет Гоночный болид TF104 команды Формулы-1 Panasonic Toyota Racing перед презентацией в Кельне 17 января 2004 года.

Болид Формулы-1: появление на свет Аэродинамика Аэродинамическая труба является самым крупным устройством в техническом центре Toyota F1 Facilities. Здесь моделируются потоки воздуха на скорости до 300 км/ч.

Болид Формулы-1: появление на свет Прическа Обычная струйная покраска. Важно не наносить лишнего на будущую гоночную машину, потому эмаль наносится тонким ровным слоем. А это очень сложный процесс.

Болид Формулы-1: появление на свет Святая святых Аэродинамические тесты Toyota в Марсдорфе проводит на собственном стенде. Во-первых, родные стены хорошо умеют хранить тайны. Во-вторых, конструкторам не нужно долго ждать результатов.

Болид Формулы-1: появление на свет Облик Фоторепортаж из штаб-квартиры Panasonic Toyota Racing рассказывает об основных этапах производства гоночных болидов. - Дизайн-студия в Марсдорфе под Кёльном. Здесь разрабатывают новую модель TF 104 для "Формулы-1". Всего на фирме Toyota Motorsport GmbH занято 600 сотрудников из 32-х стран.

