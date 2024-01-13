Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок

Самолет Boeing 737 MAX 9 "не вернется в небо до тех пор, пока мы полностью не убедимся, что это безопасно", заявило Федеральное управление гражданской авиации США.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) потребовало от Boeing предоставить дополнительную информацию, прежде чем одобрить предлагаемый компанией процесс проверки и технического обслуживания для возвращения самолетов 737 MAX 9 в эксплуатацию. В заявлении FAA , опубликованном в пятницу, 12 января, говорится, что эта модель, эксплуатация которой была приостановлена после инцидента с самолетом Alaska Airlines, "не вернется в небо до тех пор, пока мы полностью не убедимся, что это безопасно".

FAA планирует собрать данные о проверке 40 самолетов с использованием процедур Boeing, прежде чем решить, подойдет ли этот процесс для остальных самолетов, снятых с эксплуатации. "В интересах поддержания высочайших стандартов безопасности агентство не будет утверждать процесс проверки и технического обслуживания до тех пор, пока не изучит данные, полученные в ходе первого раунда из 40 проверок, - указано в сообщении. - После полного анализа данных FAA вынесет решение о том, соответствуют ли инструкции высочайшим стандартам безопасности".

Из эксплуатации в США выведено 171 воздушное судно

В общей сложности на земле в США остается 171 самолет Boeing 737 MAX 9, пока авиакомпании Alaska Airlines и United Airlines, использующие эту модель, ожидают обновленных указаний по проведению экстренных проверок от FAA. "Мы работаем над тем, чтобы ничего подобного не повторилось, - заявил администратор FAA Майкл Уитакер. - Наша единственная забота - безопасность американских путешественников".

Boeing приветствовала дополнительные проверки, пообещав полностью сотрудничать с FAA. "Мы поддерживаем все действия, направленные на повышение качества и безопасности", - говорится в заявлении компании.

У самолета Boeing оторвалась часть обшивки в полете

Инцидент, послуживший причиной очередных проверок Boeing 737 MAX 9, произошел в небе над американским штатом Орегон вечером 5 января по местному времени. Из корпуса самолета, следовавшего из Портленда в Калифорнию, спустя 20 минут после начала полета вырвало один из элементов фюзеляжа с иллюминатором.

Как сообщала газета New York Times, речь идет о так называемой "дверной заглушке" - части обшивки самолета, которая устанавливается там, где производитель предполагал наличие запасного выхода, от которого отказались в конечной конфигурации судна.

Самолет вернулся в аэропорт Портленда и произвел аварийную посадку. Из-за разгерметизации салона легкие повреждения получил подросток, находившийся на одном из сидений рядом с вылетевшей частью обшивки, о других пострадавших не сообщается.

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