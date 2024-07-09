FAA проверяет Boeing из-за проблем с кислородными масками

После ряда сообщений о ненадежной фиксации кислородных масок на борту Boeing 737 регулятор FAA распорядился проверить около 2600 лайнеров этой модели.

Около 2600 самолетов модели Boeing 737 по решению Федерального управления гражданской авиации США (FAA) должны пройти проверку соответствия требованиям безопасности из-за проблем с кислородными масками на борту, сообщает агентство dpa во вторник, 9 июля.

Уточняется, что из-за проблем с клеящимся материалом маски могут потерять фиксацию. По оценке регулятора FAA, это может повлиять на их функциональность. Необходимость проверки обосновывается целым рядом появившихся в последнее время сообщений о том, что кислородные маски на самолетах Boeing 737, как старой, так и более новой сборки, сползали с лица. Сколько бортов затронул дефект, пока оценить сложно.

Поломки на самолетах компании Boeing

Компания Boeing находится сейчас в напряженной ситуации. В январе 2024 года у одного из новых самолетов типа 737-9 Max авиакомпании Alaska Airlines, выполнявшего рейс из Орегона в Калифорнию, при наборе высоты оторвало кусок обшивки фюзеляжа. По счастливой случайности при этом никто не пострадал, поскольку пассажирские кресла, находившиеся рядом с образовавшейся дырой, заняты не были.

О еще одной поломке у Boeing сообщает 9 июля агентство AFP со ссылкой на авиакомпанию United Airlines. Накануне, 8 июля, у самолета модели 757-200 этой авиакомпании вскоре после взлета в Лос-Анджелесе отвалилось колесо шасси. Отмечается, что, несмотря на это, самолет благополучно приземлился в месте назначения - аэропорту Денвера. "Колесо подобрали в Лос-Анджелесе, и сейчас мы расследуем причину случившегося", - передала авиакомпания, добавив, что никто из 174 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.

Аналогичная поломка случилась у той же авиакомпании в марте. Тогда колесо шасси оторвалось у модели Boeing 777 вскоре после взлета в Сан-Франциско. Пилоты приняли решение об аварийной посадке.

Boeing признал вину в мошенничестве

8 июля СМИ сообщили о решении авиапроизводителя Boeing признать вину в мошенничестве и намеренном введении в заблуждение регулятора FAA в расследовании дела о крушении самолетов 737 Max в Индонезии и Эфиопии.

В связи с признанием вины в заговоре с целью обмана государственных органов США авиастроителю по требованию прокуратуры придется заплатить штраф в размере почти 244 млн долларов (в пересчете: 225 млн евро). Кроме того, в течение ближайших трех лет компания должна будет выделить 455 млн долларов (420 млн евро) на улучшение программ обеспечения безопасности полетов. Boeing также обязали нанять стороннего консультанта для мониторинга соблюдения компанией требований авиационных регуляторов.

"Признание вины создает для Boeing проблемы в бизнесе, - написала тогда газета The Wall Street Journal. - Компании с судимостью за тяжкое преступление могут быть отстранены от работы по оборонным заказам или лишены права выступать подрядчиками в этой сфере. Ожидается, что Boeing будет добиваться освобождения от этих последствий".