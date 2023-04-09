Регулярные части РФ в Бахмуте и все события 410-го дня войны

На 410-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российские обстрелы Украины: погибла 11-летняя девочка

В результате российского обстрела города Запорожье в ночь на 9 апреля погибли 11-летняя девочка и ее 50-летний отец. В их дом попала ракета, сообщило региональное управление ГСЧС Украины. Мать девочки находится в больнице в тяжелом состоянии. Президент Украины Владимир Зеленский атаку на Запорожье на фоне пасхальных праздников. "Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества", - сказал он.

В Донецкой области из реактивной системы залпового огня "Смерч" был обстрелян город Дружковка. В результате были госпитализированы 56-летняя женщина и 60-летний мужчина. По приграничному району Черниговской области был нанесен ракетный удар с российского самолета из воздушного пространства РФ, сообщило украинское Оперативное командование "Север". В результате был разрушен инфраструктурный объект в населенном пункте Гремяч, жертв среди мирного населения нет.

В общей сложности за минувшие сутки российская армия нанесла 23 авиационных и 4 ракетных удара по территории Украины, а также совершила более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

В ВСУ сообщили о переброске регулярных частей РФ под Бахмут

Россия перебрасывает регулярные части, в том числе мотострелков и десантников, в район Бахмута, где в основном воюют наемники ЧВК "Вагнер", заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. "Это вынужденная их мера. Это как раз системные и очень огромные потери, фактически в районе сотни или более сотни в сутки, если считать только убитых", - сказал представитель ВСУ.

Череватый также заявил, что несмотря на подрыв российскими войсками моста в направлении села Хромово обеспечение всем необходимым украинских военных в Бахмуте продолжается. "Сейчас наши инженеры, логисты делают все. И такого рода случаи, в том числе попытки взять трассы под огневой или непосредственный контроль, показывали, что мы находили, как из ситуации выйти, и обеспечиваем поставки в Бахмут боеприпасов, амуниции, продуктов и всего необходимого, и также забираем наших раненых", - подчеркнул Череватый.

WP: ЧВК "Вагнер" пыталась приобрести оружие у Турции

ЧВК "Вагнер" пыталась в Турции приобрести оружие для войны в Украине, сообщает американская газета The Washington Post (WP), которая проанализировала данные, ставшие доступными в результате утечки засекреченных документов американской разведки.

В начале февраля 2023 года представители ЧВК встречались "с собеседниками в Турции с целью закупки оружия и оборудования" у турецкой стороны для боевых действий в Мали и Украине, говорится в одном из отчетов. Утверждается, что временный президент Мали Ассими Гоита подтвердил, что его страна "может приобрести оружие у Турции", действуя в интересах компании Евгения Пригожина. Чем завершились переговоры и знали ли о них что-либо власти Турции, неизвестно.

Слив секретных документов о контрнаступлении To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ISW: РФ заменяет артиллерией спад наступательного потенциала

Российские военные используют артиллерию, чтобы компенсировать свои ухудшившиеся наступательные возможности в Украине, пишет американский Институт изучения войны (ISW). Силы РФ используют плотные артиллерийские обстрелы, чтобы разрушить населенные пункты перед их захватом с помощью наземных атак и тем самым компенсируют необходимость проводить эффективные штурмы пехоты, отмечают аналитики.

Кроме того, такие обстрелы заменяют нанесение авиаударов с использованием дефицитных высокоточных боеприпасов, которое подвергает самолеты риску поражения украинской ПВО. Однако "продолжающаяся нехватка в России артиллерийских боеприпасов подорвет способность ВС РФ и дальше находить баланс среди своих уязвимых мест", подчеркивают эксперты ISW.

Жители Тувы узнали о гибели близких в Украине после похорон

Жители Тувы рассказали, что власти не сообщили им о гибели родственников, воевавших в Украине, а о смерти родных они узнали лишь после появления в интернете фотографий могил на кладбище в Новосибирске. Издание "7×7 - Горизонтальная Россия" напоминает, что часть мобилизованных из Тувы проходила обучение в Новосибирске. Об этом сообщал в своем Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг. О гибели жителей Тувы на войне он не сообщал.

В начале февраля мобилизованные из Тувы жаловались на побои и угрозы со стороны военных из самопровозглашенной "ДНР". "В нас стреляли из автоматов, сказали, что мы живыми отсюда не выйдем", - рассказили мобилизованные. Видео вызвало резонанс в республике. С записавшими видеообращение лично встретился бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол. После встречи он заявил, что никто из мобилизованных серьезно не пострадал. Прокуратура после двух недель проверки заявила, что не нашла подтверждения избиений военных.

Oryx: РФ потеряла более 10 тысяч единиц боевой техники с начала войны

Россия потеряла более 10 тысяч единиц боевой техники с начала полномасштабного вторжения в Украину, следует из подсчетов аналитической группы Oryx, ведущей их с начала войны на основании фото- и видеодоказательств. При этом почти треть этой техники была захвачена украинскими военными, указывают аналитики: 2834 единицы указаны в отчете как захваченные и 394 - как брошенные российскими силами. Кроме того, в боях было уничтожено 6473 единицы техники и 304 - повреждены.

Чаще всего украинским военным удавалось захватывать боевые машины пехоты, следует из подсчетов - с начала войны трофеями стали 610 единиц такой российской техники.

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