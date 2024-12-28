Регионы России атаковали десятки беспилотников

В Белгородской области при атаке БПЛА два мирных жителя получили осколочные ранения. В Воронежской и Ростовской областях пострадавших не было, пишут губернаторы.

Над регионами России в ночь на субботу, 28 декабря, силами ПВО было уничтожено 56 украинских беспилотников, отчиталось в Telegram министерство обороны РФ. "11 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, 28 - над территорией Воронежской области и 17 - над территорией Ростовской области", - говорится в посте . Какие объекты являлись возможными целями дронов и были ли в результате атак разрушения, пострадавшие и жертвы, не уточняется.

Белгородская область

Со своей стороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал утром 28 декабря в Telegram, что атаке подвергся Красногвардейский район региона. В результате два мирных жителя получили осколочные ранения, они были госпитализированы.

"Еще один дрон ударил по селу Верхососна, - рассказал Гладков. - В результате атаки повреждена линия электропередачи - село временно остается без света. Аварийные бригады занимаются восстановлением подачи электричества".

Ростовская область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил утром 28 декабря в Telegram, что средствами ПВО над регионом было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 17 БПЛА: "В том числе атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах".

По предварительной информации оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки не было, пишет Слюсарь.

Воронежская область

В Воронежской области за ночь было обнаружено и уничтожено 28 украинских БПЛА, заявил в Telegram глава региона Александр Гусев. По его данным, "в одном из районов региона (на перегоне Пухово - Евдаково. - Ред.) при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге".

Из-за этого ночью на этом участке происходили задержания поездов, однако к утру движение было восстановлено, следует из сообщения Гусева.