Реформа бундесвера: ХДС обвинил Шольца в нарушении обещаний

Христианские демократы заявили, что обещание Шольца выделить 100 млрд евро на нужды бундесвера не выполнено. Они также считают, что канцлер ФРГ недостаточно помогает Украине.

Через год после программной речи канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) Христианско-демократический союз (ХДС), находящийся в Германии в оппозиции, обвинил Шольца в невыполнении обещаний модернизировать бундесвер. "Канцлер нарушает свои обещания. Из обещанных тогда для бундесвера 100 млрд евро не выделено фактически ничего. Не заказаны даже срочно необходимые боеприпасы", - заявил заместитель главы фракции ХДС в бундестаге Йенс Шпан (Jens Spahn) в интервью газете Neue Westfälische, обнародованном в понедельник, 27 февраля.

По словам Шпана, речь канцлера, произнесенная после российского вторжения в Украину, была принципиально правильной. "В тот день я подумал: ого! это может задавать тон канцлерскому правлению Шольца! Однако правительство не удержало высоту своего полета уже на следующий день", - отметил политик.

Недостаточная поддержка Украины

Эксперт ХДС по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) также указал, что правильные слова из речи Шольца так и не были воплощены в политическую программу. "И в вопросе поддержки Украины, и в деле оснащения бундесвера правительство далеко не оправдало пробужденных Шольцем надежд", - сказал Кизеветтер в интервью газете Augsburger Allgemeine. "Бундесвер испытывает катастрофические дефициты. Перемены для него до сих пор так и не настали", - подчеркнул он.

Олаф Шольц 27 февраля прошлого года - через три дня после российского вторжения в Украину - выступил в бундестаге с программной речью, в которой пообещал создать специальный фонд на сумму в 100 млрд евро, чтобы на протяжении предстоящих лет восстановить мощь бундесвера, пострадавшего от сокращения ассигнований.

Смотрите также: