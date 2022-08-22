 Редакция Tjournal объявила о закрытии проекта | Новости из Германии о России | DW | 22.08.2022

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Россия

Редакция Tjournal объявила о закрытии проекта

После объявления о блокировке издание начало поэтапное сокращение сотрудников с целью продолжить работу. Теперь в редакции вынуждены признать, что деньги на развитие проекта закончились.

Москва. 2019 год. Демонстрация против цензуры в Интернете

Москва. 2019 год. Демонстрация против цензуры в Интернете

Редакция Tjournal в понедельник, 22 августа, объявила о закрытии проекта. "Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт. Последний день работы нашего издания - 10 сентября", - указывается в сообщении, появившемся в соцсетях издания.

Сайт издания был заблокирован Роскомнадзором на территории России с 14 марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры РФ. Какая именно публикация стала причиной блокировки, в TJ до сих пор не знают.

После объявления о блокировке издание начало поэтапное сокращение сотрудников с целью продолжить работу. Однако эта мера не помогла. В редакции вынуждены признать, что деньги на развитие проекта закончились. "Получается, мы уйдем на отметке 11 лет, 2 месяца и 21 день", - указывается в сообщении Tjournal.

4 млн посетителей в месяц

Tjournal - российское интернет-издание и агрегатор новостей - было основано 20 июня 2011 года. Основные темы - социальные сети, блоги, законодательство и гаджеты. По собственной информации издания, посещаемость сайта составляла до 4 млн посетителей в месяц.

С начала войны России против Украины, по данным проекта "Роскомсвобода", Роскомнадзор заблокировал несколько тысяч сайтов - крупные новостные издания, соцсети, сайты общественных организаций, торговых и IT-компаний, - якобы за размещение недостоверной информации о военном конфликте.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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