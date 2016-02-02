Редакция Deutsche Welle на русском языке

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Информация о работе русской редакции немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW).
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Поздравление гендиректора DW к 60-летию русской редакции
Поздравление гендиректора DW к 60-летию русской редакции
Актуальность нашей российской программы не ослабевает даже спустя 60 лет.
Политика
01.08.2022
1 августа 2022 г.
60 лет DW на русском: От глушилок до статуса "иноагента"
60 лет DW на русском: От глушилок до статуса "иноагента"
Русская редакция Deutsche Welle отмечает 60-летний юбилей на фоне блокирования в России, но попытка цензуры не работает.
Политика
01.08.2022
1 августа 2022 г.
"В самую точку" - ток-шоу DW о Беларуси и России
"В самую точку" - ток-шоу DW о Беларуси и России
Ток-шоу "В самую точку" - это дискуссии о Беларуси, России и их соседях в прямом эфире.
Конфликты
23.06.2022
23 июня 2022 г.
Светлана Тихановская в гостях у DW
Светлана Тихановская в гостях у DW
Светлана Тихановская провела в Берлине три дня и приняла участие в ток-шоу “В самую точку” русской редакции DW.
Политика
14.06.2021
14 июня 2021 г.
03:21 мин.
"DW Главное" - новостной канал в Telegram
"DW Главное" - новостной канал в Telegram
Новости, аналитика, интервью и репортажи: взгляд из Германии на то, что происходит в России и мире. Подписывайтесь!
Общество
14.06.2021
14 июня 2021 г.
Ходорковский в интервью DW о выборах в РФ и "русском мире"
Ходорковский в интервью DW о выборах в РФ и "русском мире"
Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский дал интервью главному редактору русской редакции DW Инго Маннтойфелю.
Политика
26.11.2019
26 ноября 2019 г.
24:50 мин.
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Мир вернулся в кризисные времена
Ровно 60 лет назад DW впервые вышла в эфир на русском языке. О прошлом и будущем - Кристиан Триппе.
Кристиан Триппе
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Политика
01.08.2022
1 августа 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Русские в Европе не восприимчивы к пропаганде Путина
Инго Маннтойфель
Комментарий
Политика
02.02.2016
2 февраля 2016 г.
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