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Редакция Deutsche Welle на русском языке

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Информация о работе русской редакции немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW).

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Контекст

Генеральный директор медиакомпании DW Петер Лимбург

Поздравление гендиректора DW к 60-летию русской редакции

Поздравление гендиректора DW к 60-летию русской редакции

Актуальность нашей российской программы не ослабевает даже спустя 60 лет.
Политика1 августа 2022 г.
Здание DW в Бонне

60 лет DW на русском: От глушилок до статуса "иноагента"

60 лет DW на русском: От глушилок до статуса "иноагента"

Русская редакция Deutsche Welle отмечает 60-летний юбилей на фоне блокирования в России, но попытка цензуры не работает.
Политика1 августа 2022 г.
Логотип нового политического ток-шоу DW "В самую точку"

"В самую точку" - ток-шоу DW о Беларуси и России

"В самую точку" - ток-шоу DW о Беларуси и России

Ток-шоу "В самую точку" - это дискуссии о Беларуси, России и их соседях в прямом эфире.
Конфликты23 июня 2022 г.
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Светлана Тихановская в гостях у DW

Светлана Тихановская в гостях у DW

Светлана Тихановская провела в Берлине три дня и приняла участие в ток-шоу “В самую точку” русской редакции DW.
Политика14 июня 2021 г.03:21 мин.
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"DW Главное" - новостной канал в Telegram

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Новости, аналитика, интервью и репортажи: взгляд из Германии на то, что происходит в России и мире. Подписывайтесь!
Общество14 июня 2021 г.
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Ходорковский в интервью DW о выборах в РФ и "русском мире"

Ходорковский в интервью DW о выборах в РФ и "русском мире"

Основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский дал интервью главному редактору русской редакции DW Инго Маннтойфелю.
Политика26 ноября 2019 г.24:50 мин.
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Партийный лидер ГДР Вальтер Ульбрихт и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв

Мир вернулся в кризисные времена

Ровно 60 лет назад DW впервые вышла в эфир на русском языке. О прошлом и будущем - Кристиан Триппе.
Кристиан Триппе, руководитель отдела Восточной Европы и русской редакции Deutsche Welle
Кристиан Триппе
Комментарий
Политика1 августа 2022 г.
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Мнения

Руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции Deutsche Welle до 2019 года

Русские в Европе не восприимчивы к пропаганде Путина

Инго Маннтойфель
Комментарий
Политика2 февраля 2016 г.