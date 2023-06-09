СМИ: Реальные потери россиян могли составить 50 тыс. человек

На 472-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 10 июня (время московское).

BBC и "Медиазона": Реальные потери россиян могли составить 50 тысяч человек

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Имена 25 218 российских военных, которые погибли на войне в Украине по состоянию на начало июня, удалось установить авторам совместного проекта британской медиакомпании BBC и российского издания "Медиазона" . При этом речь идет лишь о данных, которые журналистам удается проверить по открытым источникам: сообщениям чиновников и СМИ, публикациям родственников погибших в социальных сетях и информации с кладбищ. Указывается, что реальные потери россиян в ходе войны, развязанной Москвой против Украины, могли превысить 50 тысяч человек.

Хроника событий 9 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 июня 00.00 - 13.59 >>>

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