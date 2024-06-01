"Реал Мадрид" обыграл "Боруссию Дортмунд" в финале Лиги чемпионов со счетом 2:0 и в 15-й раз завоевал главный клубный трофей Европы.

Футбольный клуб "Реал Мадрид" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв немецкую "Боруссию Дортмунд". Счет в финальном матче Лиги чемпионов, прошедшем на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в субботу, 1 июня, составил 2:0 в пользу испанского клуба.

Голы за "Реал" забили Дани Карвахаль на 74-й минуте после разыгранного углового и Винисиус Жуниор на 83-й минуте.

Для "Реала" эта победа стала 15-й в истории - чаще мадридской команды в главном европейском клубном турнире не побеждал никто. В прошлый раз "Реал Мадрид" завоевывал кубок Лиги чемпионов в 2022 году.

Для "Боруссии Дортмунд" участие в финале Лиги чемпионов УЕФА стало первым с 2013 года, когда она проиграла соотечественникам из "Баварии". На пути к финалу в этом году "Боруссия Дортмунд" победила такие именитые клубы как "ПСЖ", "Атлетико Мадрид" и миланский "Интернационале".