 Политологи считают запрет на вещание DW в России свидетельством давления на СМИ (04.02.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.02.2022

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Политологи считают запрет на вещание DW в России свидетельством давления на СМИ (04.02.2022)

"Дела у Путина идут все хуже, он заинтересован в том, чтобы об этом знало как можно меньшее количество людей", - так отреагировал на запрет на вещание DW в России политолог Дмитрий Орешкин. Очень печальной назвал ситуацию с DW Михаил Федотов, экс-советник Владимира Путина. В этой связи он вспомнил о том, как в СССР глушили "западные радиоголоса", добавив, что не хотел бы повторения ситуации.

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