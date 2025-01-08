Реакция на кадры с Бабарико: "Виктор Дмитриевич жив, бодр"

Почти два года родные и близкие не получали вестей от участника избирательной кампании-2020 Виктора Бабарико. Как отреагировали на кадры с ним в Беларуси и Европе - у DW.

Виктор Бабарико оставался в режиме инкоммуникадо более 620 дней. 8 января кадры с экс-главой Белгазпромбанка, участником прошлой избирательной кампании опубликовал Telegram-канал Sprava Романа Протасевича. Блогер приехал в колонию №1 в Новополоцке, где Бабарико отбывает 14-летний тюремный срок.

На видео и фотографиях видно, что Виктор Бабарико сильно похудел, а на его тюремной робе желтая бирка - такую получают все политзаключенные.

Члены команды Виктора Бабрико предполагают, что встреча в колонии состоялась еще в прошлом году. На коротком видео Бабарико улыбается и, вероятно, обращается своей дочери Марии: "Надеюсь, что все праздники, которые будут, вы встретите дружно и передадите всем мои замечательные поздравления и приветы. Я вас всех очень люблю".

Как на появление кадров с Бабарико отреагировали команда политика, белорусская и европейская общественность - у DW.

"То, что Виктор так выглядит, - большое достижение его силы воли"

Член штаба Бабарико, секретарь Координационного Совета Иван Кравцов в комментарии для DW рассказал, что команда политика очень рада увидеть Виктора, который почти два года находился в режиме инкоммуникадо.

"Не было никакой официальной информации о том, что с ним происходит, как он выглядит. Не допускали адвокатов, не допускали родственников на свидания, звонков от него тоже не было. Человек уже более четырех лет находится в тюрьме. Большую часть этого срока он провел в камере, то есть не в колонии, не в отряде, а в изоляции. То, что он так выглядит, - большое достижение его силы воли и выдержки", - сказал Кравцов.

На вопрос о том, стоит ли сейчас ожидать помилования Виктора Бабарико, Кравцов отвечает, что "мы от этого еще довольно далеко находимся". Информации о том, писал ли Бабарико прошение о помиловании, у него нет.

"Я не думаю, что об этом могла идти речь в текущей ситуации. Да и в принципе, зная Виктора Дмитриевича, я не думаю, что это тот человек, который готов расставаться со своими убеждениями", - считает Кравцов.



Тихановская: "Увидеть Бабарико - невероятное счастье"

Появление фотографий и видео с Бабарико прокомментировала и лидер демсил Беларуси Светлана Тихановская. Она назвала это событие "невероятным счастьем", но подчеркнула, что режим продолжает использовать политзаключенных как инструмент давления и манипуляций.

По ее мнению, прекращение режима инкоммуникадо, в котором находятся Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и другие политзаключенные, должно стать первым шагом на пути к прекращению политических репрессий. "Следующим шагом должно стать освобождение тех, кто оказался за решеткой из-за своих взглядов", - заявила Тихановская в своем Telegram-канале.

Режим хочет обменять политзаключенных на снятие санкций

Бывший докладчик Европарламента по ситуации в Беларуси, литовский евродепутат от Европейской народной партии Пятрас Ауштрявичюс, который продолжает очень внимательно следить за событиями в стране, считает, что видео с Виктором Бабарико, снятое блогером Романом Протасевичем, является "частью стратегии" белорусских властей, пытающихся добиться снятия западных санкций.

"Мне жаль видеть Протасевича в роли Иуды, любезно обслуживающего режим Лукашенко", - отметил Ауштрявичюс в комментарии DW.

По его словам, это видео - "часть более широкой стратегии режима, направленной на то, чтобы продолжать продвигать возможный обмен политзаключенными на отмену западных санкций". "Это абсолютно безнравственное действие - пытаться обменять судьбу заключенных на попытки диктатора оказать психологическое давление на членов их семей и близких друзей", - считает евродепутат.

"Лукашенко не готов освободить Бабарико"

Ольга Лойка, главред издания Plan B и представитель Ассоциации родных и бывших политзаключенных, говорит о смешанных чувствах от публикации фотографий с Бабарико - с одной стороны, радостно, что он жив и бодр, но с другой стороны понятно, что над человеком продолжают издеваться.

"Мы видим, что modus operandi властей совершенно не меняется - будут унижать, издеваться, выдавать за нормальность вот такую беседу, когда Протасевич приехал принести весточку от родных.В Беларуси для этого есть адвокат, есть письма, есть свидания. Но, спасибо, конечно, что приехал. Как говорится, работаем с тем, что у нам есть", - говорит Лойко.

Вероятность того, что в скором времени можно ожидать помилования Бабарико Ольга Лойко оценивает как низкую. "Александр Лукашенконе готов к таким сильным ходам, а это был бы сильный ход - а он так не делает, не любит и не умеет так делать. Но это все равно дает надежду, в том числе обычным, рядовым сидельцам, которые рассчитывают, что будет амнистия, будут помилования", - говорит Лойко.

Ситуация с политзаключенными в Беларуси меняется

Соратник политика Иван Кравцов отмечает, что в последнее время в Беларусиесть изменения по ситуации с политзаключенными - за полгода было уже 7 волн освобождений политзаключенных.

Вместе с Виктором Бабарико задержали и осудили к 8 годам тюрмы его сына Эдуарда Фото: Natalia Fedosenko/Tass/picture alliance

"Да, можно сказать, что параллельно людей арестовывают дальше, но все-таки сейчас это движение в две стороны, а не в одну. Я думаю, что власти Беларуси понимают, что ситуация в регионе, возможно, будет меняться, и есть определенная подготовка и общественного мнения, и конъюнктуры для того, чтобы в ближайшие несколько лет решить проблему политзаключенных, чтобы люди вышли на свободу, чтобы не было необоснованных репрессий", - полагает Кравцов.

Ольга Лойко, в свою очередь, сейчас ожидает сильных ходов от режима, к примеру, обращение Сергея Тихановского к Светлане Тихановской. "Надеюсь, мы увидим и Сергея, и Николая Статкевича, и Игоря Лосика. Потому что в данном случае это ключевое - знать, что человек жив и более-менее цел. Ведь было ощущение, что мы их вообще никогда не увидим такими, какими мы их знали и помнили".

Об Эдуарде Бабарико и Марии Колесниковой по-прежнему мало информации

В заключении находится также сын Бабарико Эдуард, который возглавлял предвыборный штат отца во время электоральной кампании-2020. Иван Кравцов говорит, что информации о нем сейчас очень мало.

"Ему пытались увеличить срок содержания в связи с нарушениями режима, его переводили для этого в тюрьму перед судебным заседанием. Потом, насколько нам известно, перевели обратно в колонию. Каких-то особых новостей, к сожалению, нет", - рассказывает Кравцов.

О Марии Колесниковой, которой разрешили встретиться с отцом в ноябре 2024 года, также немного информации. Ольга Лойко говорит, что по словам сокамерниц Марии, которые недавно освободились, Колесникова чувствует себя неплохои снова работает на фабрике.

"Значит, у нее со здоровьем все более-менее, и есть возможность коммуницировать с людьми. Очень надеюсь, что у нее хватит здоровья, терпения, чтобы пройти этот путь до конца, в хорошем смысле слова. Надежда есть", - отмечает Лойко.