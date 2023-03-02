РДК заявил о причастности к событиям в Брянской области

На 372-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 2 марта (время московское).

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"Русский добровольческий корпус" (РДК), который называет себя формированием, воюющим в составе вооруженных сил Украины, заявил о своей причастности к событиям в Брянской области. В Telegram-канале РДК появилось видео, где два бойца стоят на ступенях фельдшерского пункта в Любечане, как свидетельствует табличка за их спинами. "Русский добровольческий корпус" перешел государственную границу РФ. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных, имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт! Сражайтесь!" - говорит один из бойцов. Второй держит в руках флаг РДК.

Информацию о том, что "Русский добровольческий корпус" заходил на территорию Брянской области, подтвердил в беседе с изданием "Важные истории" на условиях анонимности один из бойцов. "Я только что оттуда. Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМП. Детей пострадавших я не видел. Но был один пострадавший погранец. Никаких заложников не брали", - заявил он.

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Президент России Владимир Путин проведет экстренное заседание Совета безопасности 3 марта, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что на 2 марта таких планов нет. Сейчас Путин, по словам Пескова, находится в Кремле и постоянно получает доклады по линии силовых ведомств и от губернатора о событиях в Брянской области. На вопрос, могут ли эти события стать поводом для изменения статуса "специальной военной операции", представитель Кремля ответил: "Не знаю, пока не могу сказать".

Киев: Сообщения об "украинских диверсантах" на Брянщине - провокация России

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал сообщения о проникновении диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию Брянской области провокацией российских властей. "История об украинских ДРГ в России - это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем партизанское движение в России становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан", - написал советник он в Twitter.

Ранее ряд российских СМИ сообщили, что из Украины в два села Брянской области якобы вошли ДРГ, которые взяли заложников. Власти Брянской области и Федеральная служба безопасности РФ информацию о заложниках не подтверждали. Украинские паблики крайне скептично отреагировали на эти сообщения - почти все расценивают случившееся как провокацию, о которой несколько недель ранее предупреждали украинские власти.

Хроника событий 2 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 марта 14.00 - 23.59 >>>

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