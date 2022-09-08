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Запуск ракеты "Искандер" (фото из архива)Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

В ГУР сосчитали российские "Искандеры" и С-300

Олег Соколенко
24 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 сентября.

https://www.dw.com/ru/razvedka-ukrainy-soscitala-rossijskie-iskandery-i-s300/a-63063454

На 198-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 9 сентября (время московское).

Разведка Украины: У армии РФ - меньше 200 "Искандеров"

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У России осталось менее 200 "Искандеров", заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий. "Искандер" сейчас применяется очень редко. В последний раз - буквально в августе, когда они запускали в район Киева с территории Беларуси", - сообщил Скибицкий в интервью "Украинской правде".

При этом, по словам Скибицкого, у РФ осталось еще порядка 7 тысяч устаревших ракет С-300. "Вместо того, чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если сосчитать, сколько они их используют, то им хватит этих ракет еще на три года", - рассказал представитель ГУР.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН попросил США и Великобританию предоставить доказательства того, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Он заявил, что "публикации в западных СМИ и… неутвердительные предположения американских официальных лиц доказательствами не являются". Накануне министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении нескольких компаний и одного физического лица за причастность к поставкам боевых беспилотников в РФ.

Сумская ОВА: Область обстреляли 90 раз

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Сумская область накануне была обстреляна российскими войсками из минометов, "Градов" и гранатометов. Всего в течение 8 ноября зафиксировано "более 90 прилетов", сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО в ходе видеоконференции, проведенной накануне, выразили готовность оказывать поддержку Украине, в частности путем постоянного обеспечения безопасности, экономической помощи, а также привлечения к ответственности Кремля за его агрессивные действия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

В ходе видеоконференции ее участники также обсудили энергетический шантаж со стороны Кремля и необходимость дальнейшей координации действий для обеспечения стабильного энергоснабжения стран Европы.

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В период с 1 по 8 сентября украинская армия освободила от оккупантов более 1 тысячи квадратных километров территории страны. Об этом в традиционном вечернем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Спасибо всем, кто это обеспечил! Спасибо армии, разведчикам и спецслужбовцам за каждый украинский флаг, который установлен в эти дни", - подчеркнул он.

Россияне нанесли ракетные удары по Харькову и Харьковской области

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Российские военные вечером 8 сентября вновь нанесли удары по Харькову и области. В результате обстрелов погибла местная жительница. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, россияне наносят удары из РСЗО.

В ночь на 9 сентября в городе также звучат взрывы, объявлена воздушная тревога.

Хроника событий 8 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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