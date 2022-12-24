РФ использовала уже 540 из 1700 купленных ею у Ирана дронов

На 304-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 24 декабря (время московское)

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Россия использовала уже 540 из 1700 купленных ею у Ирана дронов-камикадзе Shahed. Такую оценку привел начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью газете The New York Times. Он заявил, что большинство этих дорнов сбивает украинская ПВО до того, как они успевают долететь до цели.

По словам Буданова, Кремль продолжает свои попытки добиться от Ирана также поставок баллистических ракет, однако в Тегеране пока не решаются на это, опасаясь увеличения санкционного давления на страну.

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