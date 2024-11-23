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В США рассекретили доклад о заказанных Кремлем убийствах

Роман Сулима
23 ноября 2024 г.

Управление нацразведки США в ответ на запрос агентства Bloomberg частично рассекретило доклад о заказных убийствах политических противников российского президента Владимира Путина за границей.

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир ПутинФото: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kreml Pool/AP/picture alliance

Управление национальной разведки США частично рассекретило меморандум о заказных убийствах политических противников президента России Владимира Путина за границей. Об этом в пятницу, 22 ноября, пишет агентство Bloomberg, в ответ на запрос которого эта информация и была рассекречена. В ответе сообщалось, что документ, представляющий собой оценку разведкой "политических убийств как формы государственного управления РФ", может быть раскрыт только частично из-за по-прежнему секретной информации.

В самом документе под названием "Убийства по заказу Кремля за рубежом, вероятно, будут продолжаться" перечисляются смерти неугодных российской власти людей, которые, по версии США, могли совершить спецслужбы РФ с 1 января 2000 года по июль 2016 года. Как отмечает Bloomberg, данные разведки в этом составленном для Конгресса США в 2016 году документе по-прежнему актуальны.

Нацразведка США: Путин, вероятно, санкционирует убийство лично

"Согласно оценке, "первый явный случай" заказа Путиным убийства за рубежом произошел в 2004 году в Катаре. Там несколько офицеров российской военной разведки были осуждены за убийство чеченского лидера Зелимхана Яндарбиева, которого США и ООН признали террористом", - говорится, в частности, в материале. Тогда офицеры российской разведки Анатолий Белашков и Василий Богачев были осуждены за убийство этого чеченского сепаратиста и одного из бывших руководителей "Ичкерии". Позже они были переданы в Россию, но уже в 2005 году ФСИН заявила, что их местонахождение ей неизвестно, уточняет "Новая газета Европа". 

В тексте упоминается резонансное убийство в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который активно критиковал Путина и заявлял о причастности российских спецслужб к взрывам жилых домов в 1999 году. По версии Британии, в чай Литвиненко подмешали радиоактивный полоний депутат Госдумы Андрей Луговой и бизнесмен Дмитрий Ковтун, который в прошлом был сотрудником ГРУ. Разведка США в документе также подтверждает, что убийство было совершено по приказу Кремля.

В документе поименно перечисляются и другие высокопоставленные лица, которых глава Кремля "вероятно" приказал убить. Национальная разведка США предполагает, что подобные убийства Путин санкционирует лично. Они будут продолжаться и дальше, подытоживают составители меморандума. Посольство России в Вашингтоне на запросы Bloomberg о комментарии не ответила.

 

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