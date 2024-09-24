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РФ произвела много ИИ-контента для влияния на выборы в США

Роман Сулима
24 сентября 2024 г.

По утверждению сотрудника разведки США, на которого ссылается Reuters, Россия создала больше контента искусственного интеллекта для влияния на президентские выборы в США, чем любая другая страна в мире.

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Стена с аннотированными фотографиями на выставке "Искусственный интеллект - машины - обучение - человеческие мечты" в Немецком музее гигиены
ИИ-контент может содержать в себе самые полярные понятия и конечные целиФото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Россия произвела больше контента искусственного интеллекта (ИИ) для влияния на предстоящие президентские выборы в США, чем любое другое иностранное государство, в рамках своих усилий по продвижению кандидата-республиканца Дональда Трампа и очернению кандидата от демократов Камалы Харрис, заявил в понедельник, 23 сентября, сотрудник Управления директора национальной разведки (ODNI). Объем этого ИИ-контента он при этом не уточнил.

Как сообщает агентство Reuters, представитель американской разведки выступил на условиях анонимности, сделав свой комментарий в ходе брифинга для журналистов, посвященного предполагаемому использованию ИИ Россией и другими странами для влияния на результаты голосования в США 5 ноября. Объем созданного Москвой контента ИИ соотносится с более широкими усилиями России по продвижению Трампа и очернению Харрис, предпринимаемыми, в частности, с помощью конспирологических нарративов, уточнил разведчик.

Как и другие виды искусственного интеллекта, генеративный ИИ "учится действовать" на основе ранее полученных данных. Он в состоянии производить новый контент - например, текст, изображения и видео, которые могут казаться созданными человеком, отмечает Reuters.

ODNI: Россия - наиболее изощренный игрок

По словам сотрудника ODNI, Россия является гораздо более изощренным игроком и лучше других понимает механизмы работы американских выборов и каковы соответствующие цели.

Отвечая на вопрос о том, как Россия распространяла ИИ-контент, чиновник указал на заявление министерства юстиции США от 9 июля о пресечении предполагаемой операции, проводимой при поддержке Москвы, которая использовала оснащенные ИИ аккаунты в социальных сетях для распространения прокремлевских сообщений в США и других странах.

По утверждению сотрудника разведки, "российские агенты влияния" широко распространили видео, в котором женщина утверждала, что она стала жертвой наезда на нее Харрис. Однако, по его словам, это видео было инсценировано, а не создано искусственным интеллектом. На прошлой неделе компания Microsoft заявила, что, как показало ее внутреннее исследование, это видео - часть тайной российской дезинформационной операции, пишет Reuters.

Китай и Иран также активные участники рынка ИИ-контента

По мнению чиновника, Китай использует ИИ-контент в качестве инструмента влияния на восприятие страны в мире, а не для прямого влияния на исход выборов в США. "Китай использует ИИ в более широких операциях влияния, стремясь сформировать глобальное мнение о Китае и усилить разногласия в американской политике", - сказал он, добавив, что у ODNI пока нет подтвержденных данных об использовании КНР технологий ИИ "для каких-либо конкретных операций, направленных на результаты выборов в США".

В свою очередь иранские агенты влияния, заверил представитель разведки, уже использовали ИИ для создания постов в социальных сетях и "написания неаутентичных новостных статей для сайтов, которые выдают себя за настоящие новостные сайты". Контент, созданный агентами Ирана, был на английском и испанском языках. По словам чиновника, он направлен на американских избирателей "по всему политическому спектру" и касается таких поляризующих вопросов, как военная операция Израиля в секторе Газа, а также кандидатов в президенты США.

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