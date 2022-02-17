 Разработчики The Sims 4 решили выпустить набор с ЛГБТ-парой в России | Новости из Германии о России | DW | 17.02.2022

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Россия

Разработчики The Sims 4 решили выпустить набор с ЛГБТ-парой в России

Создатели компьютерной игры передумали отказываться от выпуска нового дополнения к The Sims 4 - "Свадебные истории" - на российский рынок. Набор станет доступен для игроков всего мира, включая РФ, с 23 февраля.

Человек с радужным флагом на акции протеста против закона об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, 1 мая 2013 года

Разработчики компьютерной игры The Sims 4 приняли решение выпустить на российский рынок дополнение к ней, содержащее историю однополой пары. Об этом говорится в обращении к игрокам, опубликованном на сайте Electronic Arts (EA) в среду, 16 февраля.

Речь идет об игровом наборе "Свадебные истории", в котором присутствуют два женских персонажа, Доминика и Камилла - "пара, чья любовь не знает границ". На прошлой неделе представители EA сообщили об отмене выхода набора в России, посчитав, что не смогут "свободно" рассказать историю этих персонажей из-за действующего в стране закона о "запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

Однако теперь авторы игры изменили свою позицию, прислушавшись к игровому сообществу. "Мы внимательно следили за отзывами и эмоциями наших игроков - мы видели и слова поддержки нашего решения, и просьбы заботиться обо всех участниках сообщества. Для нас одинаково важно отстаивать наши ценности, в том числе бороться с гомофобией, а также делиться такими историями с теми, кто больше всего в этом нуждается", - говорится в обращении.

По словам создателей The Sims 4, они "тщательно проанализировали" свои возможности и сейчас активно работают над выпуском "Свадебных историй" в России. Набор выйдет без каких-либо изменений и будет содержать полную сюжетную линию ЛГБТ-персонажей, подчеркивается в сообщении. Чтобы выход набора состоялся одновременно по всему миру, включая РФ, дату релиза перенесли с 17 февраля на 23 февраля.

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    Автор: Виктор Вайц


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