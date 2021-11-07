Разгром медиа в Беларуси: чего добивается Лукашенко? | Ток-шоу "В самую точку"

После выборов 2020 года В Беларуси были разгромлены и независимые СМИ. Обыски, задержания журналистов, признание "экстремистами", блокировка сайтов, в том числе иностранных СМИ, как Deutsche Welle. 29 сотрудников белорусских медиа до сих пор остаются за решеткой. В мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном "Репортерами без границ", Беларусь опустилась на 158 место из 180. Что происходит с журналистами и медийным рынком? Кто из независимых СМИ остался в стране, и в каких условиях они продолжают работать? И почему это касается каждого? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Катей Артеменко.

Гости выпуска: Кирилл Сухоцкий, региональный директор Радио Свобода по странам Европы, Любовь Касперович, бывшая журналистка TUT.by, Ханно Гундерт, глава европейской сети журналистов n-ost