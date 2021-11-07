 Разгром медиа в Беларуси: чего добивается Лукашенко? | Ток-шоу ″В самую точку″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.11.2021

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Беларусь

Разгром медиа в Беларуси: чего добивается Лукашенко? | Ток-шоу "В самую точку"

После выборов 2020 года под удар в Беларуси попали и независимые СМИ. Что происходит с медийным рынком? И почему это касается каждого? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку".

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Разгром медиа в Беларуси: изгнание или тюрьма?

После выборов 2020 года В Беларуси были разгромлены и независимые СМИ. Обыски, задержания журналистов, признание "экстремистами", блокировка сайтов, в том числе иностранных СМИ, как Deutsche Welle. 29 сотрудников белорусских медиа до сих пор остаются за решеткой. В мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном "Репортерами без границ", Беларусь опустилась на 158 место из 180. Что происходит с журналистами и медийным рынком? Кто из независимых СМИ остался в стране, и в каких условиях они продолжают работать? И почему это касается каждого? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Катей Артеменко.

Гости выпуска: Кирилл Сухоцкий, региональный директор Радио Свобода по странам Европы, Любовь Касперович, бывшая журналистка TUT.by, Ханно Гундерт, глава европейской сети журналистов n-ost

Контекст

Что говорят в Берлине о блокировке сайта DW в Беларуси

Акт отчаяния, произвол, признак панического страха - так комментируют в Берлине решение белорусских властей перекрыть доступ пользователей к контенту Deutsche Welle.  

Новые правила для игры без правил: год, как в Беларуси лишили аккредитации иностранные СМИ

Год назад белорусский МИД аннулировал аккредитации всех журналистов иностранных СМИ, чтобы выдать их снова, но по новым правилам. В результате в стране стало намного меньше журналистов.  

БАЖ заявляет об огромных потерях белорусской медиасферы после выборов

Почти 500 раз задерживали в Беларуси журналистов за год после выборов президента, за которыми последовали массовые протесты. Белорусская ассоциация журналистов говорит о небывалых репрессиях против сотрудников СМИ.  

Удар по СМИ - ''похоронка'' для белорусского инфополя

Белорусские власти возвращают инфополе в советскую действительность, считает журналист, основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов. Чем чревато преследование независимых СМИ в Беларуси - в его колонке для DW.  

Что происходит с Tut.by и другими медиа в Беларуси. Взгляд изнутри

В своем комментарии специально для DW главный редактор портала Tut.by Марина Золотова рассуждает о репрессиях и давлении на медиа в Беларуси.  

Юлия Слуцкая после помилования: "Мы оговорили только себя, и мы это переживем"

Недавно освободившаяся основательница "Пресс-клуба Беларусь" Юлия Слуцкая в интервью для DW рассказала о самочувствии, обстоятельствах помилования и планах на будущее.  

В Беларуси ряд сотрудников издания "Наша Нива" признали политзаключенными

Власти Беларуси заблокировали сайт издания "Наша Нива" и задержали четырех его сотрудников, включая главреда. Белорусские правозащитники считают задержанных политзаключенными.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Разгром медиа в Беларуси: изгнание или тюрьма?  

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