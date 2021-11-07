Разгром медиа в Беларуси: чего добивается Лукашенко? | Ток-шоу "В самую точку"

После выборов 2020 года под удар в Беларуси попали и независимые СМИ. Что происходит с медийным рынком? И почему это касается каждого? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку".
После выборов 2020 года В Беларуси были разгромлены и независимые СМИ. Обыски, задержания журналистов, признание "экстремистами", блокировка сайтов, в том числе иностранных СМИ, как Deutsche Welle. 29 сотрудников белорусских медиа до сих пор остаются за решеткой. В мировом рейтинге свободы прессы, обнародованном "Репортерами без границ", Беларусь опустилась на 158 место из 180. Что происходит с журналистами и медийным рынком? Кто из независимых СМИ остался в стране, и в каких условиях они продолжают работать? И почему это касается каждого? Смотрите новый выпуск ток-шоу "В самую точку" с Катей Артеменко.
Гости выпуска: Кирилл Сухоцкий, региональный директор Радио Свобода по странам Европы, Любовь Касперович, бывшая журналистка TUT.by, Ханно Гундерт, глава европейской сети журналистов n-ost
Акт отчаяния, произвол, признак панического страха - так комментируют в Берлине решение белорусских властей перекрыть доступ пользователей к контенту Deutsche Welle.
Год назад белорусский МИД аннулировал аккредитации всех журналистов иностранных СМИ, чтобы выдать их снова, но по новым правилам. В результате в стране стало намного меньше журналистов.
Почти 500 раз задерживали в Беларуси журналистов за год после выборов президента, за которыми последовали массовые протесты. Белорусская ассоциация журналистов говорит о небывалых репрессиях против сотрудников СМИ.
Белорусские власти возвращают инфополе в советскую действительность, считает журналист, основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов. Чем чревато преследование независимых СМИ в Беларуси - в его колонке для DW.
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