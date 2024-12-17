Раздеться и работать: европейские фермеры во всей красе

Участники этого фотопроекта заняты в сельском хозяйстве в Австрии и Германии и решили рассказать о своей кропотливой работе с помощью календаря.

Ежегодный "Календарь молодых фермеров" увидел свет уже в двадцать пятый раз. На сей раз для этого издания разделись 12 мужчин и 12 женщин из австрийских земель, а также Баварии и Гессена.

Винодельня, верховая езда и пашни

Все они тесно связаны с сельским хозяйством и гордятся этим: кто-то обрабатывает десятки гектаров земли на ферме вместе с родителями и видит себя ее будущим владельцем, кто-то выращивает виноград, чтобы порадовать любителей вин, кто-то попутно с фермерством преподает уроки верховой езды. Многие с детства мечтали работать на ферме, буквально впитав любовь к буренкам, курам и овцам с молоком матери.

Календарь призван передать аутентичную и современную картину сельского хозяйства. Участники съемок хотели прежде всего добиться признания своей профессии и показать тяжелую работу, которую они выполняют 365 дней в году.

Участники "Календаря молодых фермеров" на 2025 год. Фотосессия прошла в Австрии Фото: KIERBERGER & HAIDER/Jungbauernkalender

"Мы рады, что и в этом году можем представить два замечательных календаря", - подчеркнул один из основателей проекта Франц Тоннер (Franz Tonner). Особенно здорово, что значение этого печатного издания с каждым годом растет, а его аудитория увеличивается, отметил ответственный за выпуск Филипп Кнефц (Philipp Knefz). По его мнению, календарь превратился в платформу для выражения мыслей молодого поколения фермеров.

Съемка среди альпийских лугов

Фотосессия проходила в минувшем июне на фермах в окрестностях Шладминга в центральной Австрии под девизом "Альпийский мир и сельское хозяйство в горах". Обязательным условием для участия являлись связи с сельским хозяйством - например, деятельность в этой сфере или получение профильного образования.

Презентация календаря состоялась в начале октября в венском парке Кайзервизе. На мероприятии присутствовали видные представители политической и общественной сфер. Особенностью церемонии стал показ финальных обложек "мужской" и "женской" версий. Снимки для них были выбраны в ходе голосования в соцсетях проекта.

Стоимость календаря на 2025 год - от 34,99 евро. Желающим приобрести его следует поторопиться, ведь в 2023 году весь тираж был раскуплен уже в начале декабря.