Разделенный город: что в Хемнице думают о популярности АдГ

Почти во всему востоку ФРГ правопопулистская "Альтернатива для Германии" стала самой мощной политической силой. Это произошло и в Хемнице, в Саксонии. Но далеко не все в городе поддерживают АдГ.

"Синяя волна" - так сторонники правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) называют ее недавние политические успехи. Если на карте Германии закрасить в цвет партии все избирательные округа, где АдГ победила на недавних европейских и местных выборах, то практически весь восток Германии станет синим. В том числе и крупный город Хемниц, где АдГ тоже представляет собой самую мощную политическую силу. Партия получила 24 процента голосов избирателей на местных выборах и 28 процентов - на выборах в Европарламент.

Представитель АдГ в Хемнице Нико Кёлер Фото: Hans Pfeifer/DW

48-летний предприниматель Нико Кёлер (Nico Köhler) является председателем отделения АдГ в округе Хемниц и представляет партию в городском совете. Кёлер говорит об упавшем уровне жизни, о нехватке порядка и безопасности в городе: "Люди не любят ходить в центр города, особенно вечером. Там много чего происходит, будь то нападения, ограбления или домогательства по отношению к женщинам. С 2015 года это стало нормой".

Представитель партии, которая известна своими антимигрантскими взглядами, неслучайно называет 2015 год. Для АдГ и других крайне правых политических сил в Германии "2015 год" - это своего рода шифр и объяснение практически для всего, что, по их мнению, в стране идет не так. В 2015 году в Европу прибыло два миллиона беженцев из Сирии и Ирака, большая часть из них оказалась в Германии. АдГ выступала против их въезда в страну.

АдГ: против беженцев и мигрантов

Дебаты о предоставлении убежища и мигрантах в Германии вновь обострились после начала российского вторжения в Украину в 2022 году. Тогда в ФРГ хлынула новая волна беженцев - из Украины. Партия АдГ в своей антимигрантской риторике называет прием беженцев "обменом населением", а все другие политические силы, которые не разделяют ее взглядов, считает чуть ли не врагами Германии, которые якобы разрушают страну и подталкивают ее к войне с Россией.

Подобными лозунгами АдГ привлекает внимание избирателей, в том числе и в Хемнице. "Мне, скажем так, не хотелось бы кормить кого-то, кто приехал из западной Украины, где в целом жизнь спокойнее", - заявляет Нико Кёлер. При этом он упускает из виду, что война идет во всей Украине и западная часть страны тоже подвергается обстрелам. Только в марте 2024 года Россия выпустила по Львову 20 ракет и 7 дронов.

Кёлер выступает против поставок немецкого оружия Украине. Вполне понятным ему кажется и практически единогласный бойкот со стороны депутатов парламента от АдГ визита президента Украины Владимира Зеленского в бундестаг 11 июня 2024 года. В немецком бундестаге уже есть люди, которые не поддерживают то, что Зеленского постоянно снабжают оружием и деньгами, говорит Кёлер, при этом он использует более крепкие и обидные выражения. Подобные высказывания можно услышать и на улицах Хемница среди сторонников АдГ.

Войны последних лет изменили Хемниц. В городе с 250-тысячным населением резко выросла доля иностранцев - до 35 тысяч человек. Иностранная культура стала частью городского пейзажа. В городе появились чайные, кальянные, арабские продуктовые магазины. Согласно полицейской статистике за 2023 год, Хемниц - один из самых безопасных городов Германии, а Германия - одна из самых безопасных стран в мире. Но АдГ массово подогревает страхи в отношении мигрантов. Именно поэтому земельное ведомство по охране конституции Саксонии классифицировало региональное отделение партии как "устойчиво правоэкстремистское".

Представитель АдГ в Хемнице Нико Кёлер призывает избирателей к жестким мерам против мигрантов и иностранцев. Он хочет, чтобы в школах их было как можно меньше. "Доля мигрантов в классах должна уменьшиться", - заявляет он и также призывает запретить въезд в Хемниц иностранцам, совершившим правонарушения.

Два лица Хемница

С антимигрантскими заявлениями АдГ не согласна Зеран Осман. У нее совершенно другое представление о Хемнице, в котором она живет. "Центр города Хемница невероятно мал. Конечно, на очень небольшом пространстве происходит много всего, но если присмотреться к тому, что из себя представляет центр города, то становится очень скучно, и с 18:00 здесь все вымирает". Зеран Осман живет в Хемнице восемь лет. Она училась здесь и сейчас занимается образовательным проектом для ассоциации ASA-FF - сети за демократию и против расизма.

Зеран Осман (справа) с коллегами Фото: Hans Pfeifer/DW

Ей нравится тот факт, что сейчас в городе живет больше иностранцев, чем десять лет назад. "Посреди центра города были совершенно пустые улицы - их просто возродили, этого бы не произошло, если бы здесь не было мигрантов", - говорит она. Зеран Осман родом из города Галле, что примерно в полутора часах езды от Хемница.

Победа "Альтернативы для Германии" на выборах в Европарламент и местных выборах 9 июня сильно огорчила активистку. "Этого следовало ожидать, но это даже хуже, чем я думала", - признается она. Зеран указывает на то, что АдГ сейчас находится на подъеме в Германии, хотя и становится все более радикальной. Партия использует все более агрессивный тон в своих дискуссиях. Но что особенно тревожит Зеран Осман, так это реакция избирателей: "Лично у меня такое ощущение, что перемены, предлагаемые АдГ желанны, чего бы они ни стоили. И это шокирует".

Хемниц - убежище неонацистов

Подъем АдГ имеет конкретные последствия для жизни мигрантов в Хемнице: в городе растет число случаев оскорблений и нападений на них. Об этом свидетельствует статистика центров консультирования жертв. Хемниц на протяжении многих лет был одним из оплотов немецких неонацистов. В конце 1990-х здесь скрывались члены правоэкстремистской террористической группировки "Национал-социалистическое подполье", которой удалось опереться на большую сеть сочувствующих и помощников в городе.

В августе и сентябре 2018 года в Хемнице проходили неонацистские марши и беспорядки, спровоцированные произошедшим убийством мужчины. Убийцами, согласно соообщениям в прессе, были люди с миграционными корнями. В результате ультраправые буквально охотились на мигрантов, полицейских и представителей прессы. Правые экстремисты также напали на еврейский ресторан в городе.

Такие люди, как Зеран Осман и многие другие городские активисты, уже много лет борются за перемены в Хемнице и им удается заручиться поддержкой части населения. Но их демократическим инициативам угрожает подъем АдГ, поскольку эта партия зачастую отвергает их проекты.

Кроме того, постоянные нападки и атаки со стороны ультраправых отнимают у активистов много сил. "Мы должны позаботиться и о себе, убедиться, что мы можем справиться с этим и выдержать", - говорит Осман. Она указывает на то, что им срочно нужна помощь федерального правительства: "Потому что здесь, в Хемнице, и в целом в Саксонии до выборов в ландтаг ситуация не улучшится. Наоборот, на нашем пути будет стоять много препятствий". Зеран Осман, как и ее коллег, успехи АдГ не заставили отказаться от намеченных целей. Настроение активистов скорее боевое. В то же время опасения по поводу угроз в адрес иностранцев растут по мере роста популярности АдГ.

Эти опасения разделяет, в частности, 19-летний Авери. Он сидит перед памятником Карлу Марксу в центре города. Это достопримечательность Хемница, который в бывшей ГДР назывался Карл-Маркс-Штадт. "В Хемнице есть уголки, куда я не решаюсь заходить, потому что у меня на кроссовках радуга - символ ЛГБТ", - говорит Авери.

А другой молодой человек, по имени Леон, которого мы встречаем здесь же, у памятника Карлу Марксу, говорит что "из-за иностранцев" голосовал за АдГ. То, что противники называют ее "нацистской партией", не беспокоит Леона. Хотя, говорит он, возможно, отчасти это правда.