Расследование: Санкционные товары поступают в РФ из ФРГ

Журналисты узнали, что в Россию до сих пор продолжают поступать товары двойного назначения от компаний из ФРГ.

Группа компаний "Промтех", сотрудничающая с российской армией, за 2023 год импортировала товаров двойного назначения на почти восемь миллионов долларов из США, Германии и других стран ЕС, несмотря на санкции. К такому выводу пришли авторы совместного расследования немецких изданий Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR и WDR, французской газеты Le Monde и украинского проекта Trap Aggressor, опубликованного в четверг, 18 июля.

По данным журналистов, еще в 2015 году во Франции была создана дочерняя компания "Промтеха" под названием ITGF, директором которой стал Алексей Шадрин, сын основателя "Промтеха" Валерия Шадрина. Долгое время она занималась импортом товаров в Россию. Однако в мае 2022 года "Промтех" официально отказался от акций ITGF, а в декабре того же года зарегистрировал новую дочернюю компанию в Турции под названием Enütek Makina Sanayi.

Проанализировав данные о российском импорте, авторы расследования выяснили, что Enütek Makina Sanayi также поставляла российским "дочкам" "Промтеха" товары двойного назначения, в том числе из ФРГ. При этом отмечается, что немецкие поставщики могли не знать, что конечным получателем товаров может стать российская армия. Однако как минимум одна компания "должна была понимать", что товары через Enütek Makina Sanayi могут быть отправлены в Россию, так как до 24 февраля 2022 года регулярно поставляла "Промтеху" ровно то же оборудование, что в 2023-м у них заказала турецкая компания.

Как следует из результатов расследования, "Промтех" импортировал полупроводники, транзисторы, газовые пружины, сплавы металлов, ручные прессы и другие товары двойного назначения. В их числе также - микросхемы от американской компании Molex, которые устанавливают в крылатые ракеты Х-101. Одна из таких ракет в начале июля попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В результате удара тогда погибли два человека, еще 50 получили ранения. Валерий Шадрин, отмечают авторы текста, до сих пор не попал под санкции Запада.

FT: В ударившей по "Охматдету" ракете были западные детали

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные собственных источников в Украине 10 июля сообщила, что в крылатой ракете Х-101, которой с большой вероятностью Россия ударила по киевской детской больнице "Охматдет", обнаружены детали из США и Швейцарии для гражданской авиации.

В частности, в ней имеются два компонента, произведенных швейцарской фирмой STMicroelectronics, и 14 американских комплектующих от Intel, Texas Instruments, Analog Devices и других компаний. "Хотя санкции отрезали Россию от некоторых передовых компонентов, оборонный сектор Кремля обратился к микропроцессорам и другим передовым технологиям, не предназначенным для военного использования", - пишет FT.