354-й день войны: рассказ пленных "вагнеровцев" о потерях

Пленные "вагнеровцы" рассказали о высоких потерях РФ. В Украине сообщили о первом старте украинских дронов-камикадзе. Активные бои продолжаются под Бахмутом, там попал под обстрел немецкий журналист.

На 354-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в воскресенье, 12 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Обстрелы украинских городов

Утром российские войска обстреляли из артиллерии центр Херсона и нанесли удар по зданию Херсонской областной государственной администрации, сообщила пресс-служба ОГА. Гражданское население не пострадало.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил данные о российских обстрелах региона, совершенных накануне. По его словам, за прошедшие сутки враг обстреливал из артиллерии, минометов и авиации не менее 15 приграничных населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов. "В результате массированных обстрелов и авиаудара по Волчанску разрушены 13 жилых домов, хозяйственные сооружения, повреждено здание Нацполиции. Обошлось без пострадавших", - написал Синегубов в Telegram. В результате обстрела Харькова повреждено одно из предприятий города, где произошел масштабный пожар, один из снарядов попал в депо "Новой почты", ранен мужчина.

В результате утреннего обстрела из ствольной артиллерии в Никополе Днепропетровской области погибла 53-летняя женщина, сообщил глава ОВА Сергей Лысак. Кроме того, по его словам, ранена осколком 87-летняя женщина. "В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа", - написал Лысак в Telegram-канале.

По данным украинского Оперативного командования "Юг", в Черном море на двух подводных ракетоносителях находятся в состоянии готовности 8 крылатых ракет "Калибр". "Это, скорее всего, говорит не столько о подготовке к массированной ракетной атаке, сколько о вероятности точечных ударов", - заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона. По ее словам, в акватории Черного моря находятся в общей сложности 12 российских военных кораблей, еще один - в акватории Азовского моря.

Боевые действия

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские подразделения нанесли два ракетных удара и совершили 23 обстрела из РСЗО, сосредоточившись на наступательных действиях на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском. В свою очередь украинская авиация в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, ракетные войска и артиллерия поразили восемь районов сосредоточения живой силы, одну позицию противовоздушной обороны и два боеприпаса российских сил, сообщается в вечерней оперативной сводке.

На Бахмутском направлении за минувшие сутки произошло 41 боестолкновение, в результате которых российские силы потеряли 212 человек убитыми и 315 ранеными, заявил в ходе украинского телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, Бахмутский отрезок фронта по-прежнему является главным направлением атаки россиян. В районе самого Бахмута произошло 48 обстрелов и 19 боестолкновений, указал Череватый.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что российские наемники захватили украинский населенный пункт Красная Гора в семи километрах к северу от Бахмута. В заявлении пресс-службы Пригожина в Telegram подчеркивается, что в районе Бахмута находятся только боевики "группы Вагнера". В Киеве данное заявление никак не комментировали, в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ указывалось, что этот населенный пункт подвергся обстрелу. Минобороны РФ не подтверждало захват Красной Горы.

Под обстрел в Бахмуте попали военный корреспондент немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер (Paul Ronzheimer) и его коллеги, сообщается в Telegram-канале издания. Взрывы раздавались на расстоянии менее 200 метров от журналистов, им удалось добраться до укрытия.

В Украине сообщают о первом старте украинских дронов-камикадзе. Агентство УНИАН опубликовало кадры испытаний, сославшись на сотрудника химического факультета КНУ им. Шевченко и руководителя проекта NAURocket Сергея Пипко.

Сравнив действия сил РФ в районе Бахмута и на других участках фронта, аналитики американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российское командование, вероятно, не смогло за короткий промежуток времени подготовить мобилизованных к проведению эффективных наступательных операций. В то время как под Бахмутом российские силы добиваются ограниченного, но значительного продвижения, в остальных частях Украины этого не происходит. Наступательные операции в других районах Донецкой области и вдоль линии Сватово - Кременная пока привели к незначительному продвижению российских сил, а задействованные в них формирования, скорее всего, были восстановлены как раз за счет мобилизованных, пишет ISW в ежедневном аналитическом обзоре. В Бахмуте же, вероятно, задействованы "самые элитные подразделения", полагают военные эксперты.

Пленные "вагнеровцы" рассказали о больших потерях

CNNопубликовал интервью с двумя "вагнеровцами", оказавшимися в украинском плену, которые рассказали, как "группа Вагнера" отправляет наемников в бой. На видео, размещенном на сайте телеканала, два мужчины в масках дают интервью. Они, как отмечает корреспондент, добровольно отвечают на вопросы, но скрывают свои имена и лица в целях безопасности. Оба попали в украинский плен на линии фронта, оба были завербованы на войну в российской тюрьме. Один из них, отбывавший срок за непредумышленное убийство, рассказал, что многие заключенные соглашались за обещание сократить длительные тюремные сроки.

Пленные рассказывают о многочисленных жертвах среди "вагнеровцев". "Нас было 90 человек. Шестьдесят погибли в первом штурме, убиты минометным огнем", - рассказывает один из них о штурме под Белогоровкой. Другой наемник участвовал в атаке на Лисичанск, которая продолжалась пять дней: "Мы не могли отступить без приказа, потому что если мы не выполним приказ, нас убьют". По его словам, один человек спрятался и отказался, тогда его заставили выкопать себе могилу и расстреляли.

По оценке Минобороны Великобритании на основании данных Генштаба Украины, Россия за последние две недели понесла, вероятно, наиболее серьезные потери с февраля прошлого года. "Хотя разведка министерства обороны не может проверить методологию Украины, тенденции, которые иллюстрируют данные, скорее всего, точны", - заключили в ведомстве.

Силы РФ в последнюю неделю в среднем теряли в день 824 человека, что более чем в четыре раза выше показателей лета прошлого года. "Увеличение потерь среди россиян, вероятно, связано с целым рядом факторов, в том числе с отсутствием обученного персонала, координации и ресурсов на фронте", - констатирует британское военное ведомство.

По данным министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, с начала полномасштабного российского нападения в Украине получили повреждения 1218 учреждений здравоохранения. При этом 540 больниц разрушены частично, 173 - полностью, заявил он в интервью агентству "Укринформ". Наибольшие разрушения медучреждений зафиксированы в Харьковской области, Донецке, Луганске, Николаеве и Херсоне. По словам Ляшко, правительство Украины не планирует восстанавливать разрушенные более чем на 90 процентов учреждения, их будут строить с нуля по новым проектам. По оценке Минздрава, для восстановления медицинских объектов до того состояния, в котором они были до 24 февраля, необходимы до 1 млрд долларов.

В Украине могут начать производство британского оружия

В настоящее время ведутся переговоры о создании совместных предприятий, которые будут производить оружие и транспортные средства по британской лицензии в Украине. Об этом сообщила газета The Telegraph. По ее данным, любое совместное предприятие, вероятно, потребует одобрения премьер-министра Великобритании Риши Сунака. При этом, по информации авторов материала, аналогичные переговоры с Киевом ведет и ряд других стран. Британские компании стремятся опередить конкурентов из Германии и Франции, пишет газета.

Генпрокуратура РФ заключила контракт на бронирование автомобилей для своих сотрудников на территории захваченных российскими силами Запорожской и Херсонской областей, а также в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", пишет издание "Полигон.медиа", ссылаясь на сайт госзакупок. Согласно этим данным, на установление брони планируется потратить 17,8 миллиона рублей. Внедорожники оборудуют бронекапсулой, которая будет выдерживать обстрел из автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова, отмечают журналисты.

Санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций против 199 граждан РФ, а также одного украинца. Решение о штрафных мерах принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). В черном списке Украины в числе прочих оказались глава компании "Росэнергоатом" Андрей Петров, замглавы госкорпорации "Росатом" Юрий Яковлев и помощник президента РФ Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков. Единственный украинец - заместитель главного инженера захваченной войсками РФ Запорожской АЭС Юрий Черничук, который перешел на сторону россиян и в ноябре был назначен ими директором ЗАЭС.

Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал российские средства на 17,6 млрд швейцарских франков, сообщает газета Sonntaszeitung. Примерно 4 млрд из этих средств принадлежит людям, попавшим под санкции Швейцарии, остальные средства могут принадлежать лицам, оказавшихся в черных списках третьих стран, либо Центробанку РФ, отмечает издание. После начала полномасштабной войны РФ против Украины и принятия санкций ЕС Берн присоединился к европейским штрафным мерам и с тех пор заблокировал российские финансовые активы на сумму около 7,5 млрд франков, а также 15 объектов недвижимости, что в сумме равняется около 46,1 млрд франков, пишет Sonntagszeitung.

Подготовка резолюции ООН к годовщине вторжения РФ в Украину

Дипломаты из поддерживающих Украину государств подготовили и распространили среди коллег по Генеральной Ассамблее ООН резолюцию к годовщине российского вторжения, передает агентствоAP, уточняя, что текст документа получили все страны - члены ООН, кроме России и Беларуси, а его обсуждение уже началось.

Резолюция "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине" менее детализирована, чем мирный план из 10 пунктов, предложенный президентом Владимиром Зеленским в ноябре - это сделано преднамеренно, чтобы попытаться заручиться максимальной поддержкой во время голосования, рассказали источники агентства.

В документе подчеркивается необходимость достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" в Украине "как можно скорее" в соответствии с принципами Устава ООН и содержится призыв к государствам - членам ООН и международным организациям "удвоить поддержку дипломатических усилий" по достижению мира на этих условиях.

Смотрите также: