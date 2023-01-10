Дочь Шойгу была в ОАЭ с депутатом, раскритикованным за фото

Депутат Денис Долженко, которого Турчак раскритиковал за отдых в Дубае, вероятно, находился там вместе с дочкой министра обороны России.

Депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко, которого секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак пообещал лишить партбилета за фото с пробежки в Дубае, вероятно, был в ОАЭ вместе с дочкой министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксенией. Об этом во вторник, 10 января, пишет издание SOTA , изучившее снимки в социальных сетях Долженко.

Депутат 6 января опубликовал фото с пробежки, отметив в качестве местоположения набережную в Дубае. На публикацию отреагировал Турчак, посчитавший недопустимым отдых в Дубае во время войны.

"Непростые времена рождают сильных людей. Таких как наши ребята на фронте. Таких, как те, кто им помогает в тылу. Они приходят на смену тем, кто утратил связь с реальностью. За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса "Единой России" проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни - бегать, нырять, кататься на горных лыжах. Но всему есть время и место", - написал Турчак, пообещав, что Долженко будет лишен партбилета.

Сам депутат сообщил РБК, что не является членом партии и у него нет партбилета.

С Долженко в Дубае, вероятно, была Ксения Шойгу

На следующий день Долженко выложил совместную фотографию с Ксений Шойгу - дочерью министра обороны Сергея Шойгу. Под фото он указал геотег "Вологда". SOTA обратила внимание на вывеску бутика Louis féraud, которого нет в Вологде.

Сравнив разметку на полу с фотографиями из магазинов Дубая, издание определило, что фото было сделано в торговом центре The Dubai Mall. Когда именно был сделан снимок, определить по опубликованному фото невозможно.

В сентябре издание "Проект" обнаружило, что семья Турчака с 2014 года регулярно пользуется роскошной виллой в Каннах, которая оформлена на друзей политика. Его жена часто посещает юг Франции, как утверждает "Проект" со ссылкой на базу авиаперелетов, с 2014 года летала туда более 20 раз, последний полет датирован февралем 2022 года.

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