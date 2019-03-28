 Rammstein: Когда кровь рифмуется с любовью | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.09.2019

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Культура и стиль жизни

Rammstein: Когда кровь рифмуется с любовью

Феномен этой рок-группы многогранен: брутальность сочетается с богатыми заимствованиями из немецкой культуры. Что же у Rammstein - гротескный стереотип, а что - пародия?

Тилль Линдеман на выступлении в Ганновере в июле 2019 года

Кто бы мог подумать, что немецкая рок-группа Rammstein, известная своими мощными, с большой долей брутальности инсценированными шоу, поет чаще всего о... любви. Но об этом свидетельствует статистика: слово "любовь" (по-немецки Liebe) и его производные чаще всего встречаются в текстах песен Rammstein, утверждает AZLyrics.com. За "любовью" следует близкое по тематике "сердце" (Herz). И лишь на третьем месте  - "мужчина" (Mann), которое кажется более ожидаемым ввиду состава рок-группы и ее музыкальной и визуальной эстетики. 

Далее по списку идут, в частности, "хороший" или "хорошо" (gut), а также "белый" (weiß), "солнце" (Sonne), "кожа" (Haut), "свет" (Licht) и "ребенок" (Kind). Взятые сами по себе, они вызывают в воображении как будто идиллическую картину. Однако встречающиеся у Rammstein несколько реже "ночь" (Nacht) и "холодный" (kalt) уже нарушают эту идиллию, а "кровь" (Blut), "огонь" (Feuer) и "кричать" (schreien) и вовсе ее перечеркивают.

Гёте, Брехт и братья Гримм

Действительно, фронтмен и автор текстов Rammstein Тилль Линдеман (Till Lindemann) в своих песнях жизнеутверждающими мотивами, мягко говоря, не увлекается. В одной из них человека убивают и съедают, в другой в подвале прячет девушку изнасиловавший ее мужчина, в третьей - разъяренная толпа затравливает человека до смерти. В общем, сюжеты для комнаты ужасов.

На выступлении Rammstein в Ганновере в июле 2019 года

На выступлении Rammstein в Ганновере в июле 2019 года

Причем некоторые из них Тилль Линдеман выдумал не сам, а позаимствовал у классиков немецкой литературы. Например, из хрестоматийной в Германии баллады Гёте "Лесной царь" ("Erlkönig"). Ее первая строфа в переводе Жуковского звучит так:

"Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв, его держит и греет старик".

Линдеман пересказывает стихотворение на новый лад, перенося отца и сына в самолет, летящий над облаками. У классика немецкой литературы лесной царь обращается к мальчику, увлекает его в свое царство, и ребенок умирает на руках у отца. У Rammstein в песне "Dalai Lama" мальчика хочет забрать к себе царь ветров, самолет чуть было не терпит крушение, а отец крепко прижимавший к себе сына, вдруг понимает, что мальчик задохнулся от его объятий.

Есть в репертуаре Rammstein и персонажи из сказки братьев Гримм "Беляночка и Розочка" ("Schneeweißchen und Rosenrot"). Они появляются в песне "Rosenrot" и в видеоклипе к композиции "Sonne".  Герой песни "Hilf mir", игравший с огнем, поплатился за это своей жизнью, как и Паулина, персонаж из "Struwwelpeter" (в русском переводе "Степка-растрепка"), книги-страшилки для детей, которую Генрих Гофман (Heinrich Hoffmann) написал в середине XIX века в качестве назидания непослушным детям.

Понимай как хочешь

Список парафраз и заимствований Rammstein не ограничивается литературой. Британский музыкант и музыковед Роб Бернс, например, считает, что манера исполнения Тилля Линдемана напоминает выступления певцов немецкого кабаре времен Веймарской республики, а костюмы и сценические декорации отсылают к эстетике экспрессионистского фильма "Метрополис" ("Metropolis") Фрица Ланга (Fritz Lang) 1927-го года.

Контекст

Немецкая группа Rammstein всегда славилась провокациями: в названиях и текстах песен, в видеоклипах и на сцене. Вашему вниманию - самые громкие скандалы по версии DW.

Поп-музыка - это зеркало времени. DW представляет самые интересные пассажи книги, которая позволяет взглянуть на послевоенную историю Германии через призму немецкой популярной музыки. (14.06.2019)

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Присутствуют в творчестве Rammstein и более или менее явные отсылки ко времени национал-социализма. Подчеркнуто раскатистое произношение звука "р", хорошо знакомое по аудиозаписям и кинохронике речей Гитлера, логотип рок-группы и сами сценические выступления с использованием пиротехники в поистине монументальных масштабах у многих вызывают ассоциации с эпохой "третьего рейха".

Культуролог Мелани Шиллер (Melanie Schiller) из университета в Гронингене (Groningen) в Голландии убеждена в том, что Rammstein демонстрируют публике стереотипы о Германии, прижившиеся за рубежом. К этим клише она относит "изображение мужественности, преувеличенную демонстрацию закаленного, идеализированного тела, мужской силы, товарищества, а может и восхищение перед злом, насилием. Вновь и вновь в текстах и видео Rammstein затрагиваются такие темы, как вина, страдание, отношения жертв и преступников".

Возможно даже, полагает Мелани Шиллер, что Rammstein рисует своего рода "карикатуру, то есть гротескное, пародийное изображение немецкости", высмеивая при этом не только нацистскую диктатуру, но и всякое проявление тоталитарных идеологий.

Правда, толкование творчества Rammstein, которое предлагает культуролог, - это всего лишь одна из возможных интерпретаций. Музыку и визуальную эстетику группы можно рассматривать и как "идеализацию исконно-немецкой национальной идентичности", -  добавляет Мелани Шиллер. Одним словом, простор для интерпретаций в отношении Rammstein очень широк. Этим, наверное, и объясняется то, почему группа пользуется популярностью у самой разнообразной по своим политическим взглядам публики.

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    Автор: Элла Володина


 

Контекст

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Ссылки в интернете

Песня Rammstein "Dalai Lama"

Текст статьи Роба Бернса о немецкой символике в рок-музыке

Страница Мелани Шиллер на сайте университета в Гронингене

Аудио- и видеофайлы по теме

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