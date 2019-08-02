Rammstein: какого скандала ждать в Петербурге?

Название Rammstein

Годом начала своей музыкальной карьеры участники Rammstein считают 1994-й. За шесть лет до того, в 1988 году, на базе ВВС США в городе Рамштайн (тогда - в Западной Германии, еще отделенной границей от Восточной) во время авиашоу столкнулись самолеты, один из которых рухнул на зрителей. В результате 70 человек погибли, несколько сотен получили серьезные ранения. Изначально группа должна была называться Rammstein Flugschau ("Авиашоу Раммштайн"), но потом осталось то, что осталось. Надо отметить при этом, что название города на западе Германии пишется с одной "m", а слово "Rammstein" - с двумя. Это слово можно перевести на русский как "таранный камень". Участники группы пару раз заявляли, что жили в 1988 году в ГДР и о катастрофе в западном Рамштайне ничего не знали, а когда придумали "каменно-убойное" название, было уже поздно что-либо менять.

Rammstein и нацисты

Скандал разразился в 1998 году. Поводом стал клип группы с ее версией песни Depeche Mode "Stripped", в которой был использован видеоматериал из документального фильма "Олимпия" ("Olympia") об Олимпийских играх в 1936 году в Берлине. Сняла фильм Лени Рифеншаль (Leni Riefenstahl) по заказу гитлеровского министра пропаганды Йозефа Геббельса (Joseph Goebbels). Лента воспевает эстетику мускулистого, совершенного тела, созвучную идеалам нацистов. Участники группы Rammstein утверждали, что их интересовала лишь эстетическая сторона видеокадров, а никак не идеологическая, но многие в Германии посчитали, что музыканты явно перегнули палку.

Rammstein и каннибализм

В 2004 году был выпущен сингл "Mein Teil" ("Часть меня"), в основу которого легла история Армина Майвеса (Armin Meiwes), который в 2001 году убил и съел человека. Майвес, получивший прозвище "каннибал из Ротенбурга", был приговорен к пожизненному лишению свободы. На песню был снят провокационный клип, мгновенно ставший хитом, а потому вызвавший негодование той части общества, которая отказывалась видеть в видеоряде нечто большее, нежели воспевание сексуально мотивированного каннибализма.

Rammstein: порнография и садомазохизм

В 2009 году немецкая Федеральная служба проверки носителей информации на наличие вредного для молодежи содержания внесла новый альбом группы Rammstein в свой "черный список". Немецкие чиновники расценили, что песня "Я сделаю тебе больно" ("Ich tu Dir weh"), а также обложка к альбому "Liebe ist für alle da" ("Любовь - для всех") пропагандируют садомазохизм и секс без предохранения. На обложке один из музыкантов команды подносит нож к предплечью обнаженной девушки, лежащей на разделочном столе. А в съемках видеоклипа к песне "Pussy" с того же альбома участвовали порно-актрисы. Премьера сексуально-откровенного видео состоялась на нидерландском эротическом портале. До сих про съемки ходят легенды. Согласно одной версии музыканты снимались в клипе сами, а секс был настоящий. Согласно другой - музыкантов дублировали актеры, а секс был настоящий и у них.

Вокалист группы Тиль Линдеман

Rammstein и "хрупкое белорусское самосознание"

В 2010 году Общественный совет по нравственности (ОСН) Беларуси выступил против проведения в Минске концерта немецкой группы. Творчество Rammstein представители ОСН назвали "неприкрытой пропагандой гомосексуализма, мазохизма и других извращений". По мнению членов ОСН, своим выступлением в Минске участники группы Rammstein "будут крошить и уничтожать еще очень хрупкое белорусское самосознание" и "разрушать белорусскую государственность". Концерт в Минске состоялся, несмотря на протесты.

Rammstein и Холокост

Участники группы показали в видеоклипе на песню "Deutschland" ("Германия"), вышедшем весной 2019 года, нарезку из узнаваемых каждым событий немецкой истории, отобрав наиболее брутальные. Сцена, спровоцировавшая скандал, выглядела так: нацисты в концлагере убивают переодетых в узников-евреев участников группы, а потом узники мстят нацистам. Такое обращение с памятью о жертвах национал-социализма возмутило критиков. Использованием "Холокоста в маркетинговых целях" назвал видеоклип президент Центрального совета евреев Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster).

Rammstein и "Кокаин"

Весной 2019 года на рынке Германии появился новый продукт - духи от Rammstein под названием "Кокаин" ("Kokain"). В качестве рекламного слогана - вопрос "Тебе доза не нужна?" Парфюмеры, выступившие экспертами в нескольких немецких газетах, говорят, что продукт обладает свежим запахом с примесью аромата пачули, а также древесных и цитрусовых нот.

Rammstein и Россия

В 2016 году после концерта в Москве в интернете появились фотографии вокалиста группы Тиля Линдемана (Till Lindemann) в футболке с портретом Владимира Путина. Музыкант возмутился и заявил, что эти снимки - фальшивка, изготовленная с помощью графического редактора. Кроме того, в российских СМИ курсировали якобы сделанные Линдеманом заявления о том, как сильно ему нравится российский президент. Эти заявления музыкант также назвал фейковыми.

Фото московского поцелуя гитаристов Rammstein в Instagram

В данный момент группа Rammstein находится в России. После выступления в Москве они отправились в Санкт-Петербург, где выступят 2 августа на стадионе "Газпром Арена". Выступление в московских "Лужниках" не обошлось без провокации. Гитаристы группы поцеловались на сцене во время концерта, после чего фотография поцелуя с подписью на русском языке "Россия, мы любим тебя!" появилась в Instagram-аккаунте немецкого коллектива.

СМИ пишут, что таким образом музыканты выразили поддержку российскому ЛГБТ-сообществу. Реакция официальных лиц не заставила себя ждать: российские СМИ цитируют депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, призвавшего оградить россиян от творчества таких коллективов, заявив, что максимум, на что способна группа Rammstein, - это песни "на корпоративе в бане".

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