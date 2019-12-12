 Rambler Group предъявила права на один из популярнейших веб-серверов мира | Новости из Германии о России | DW | 12.12.2019

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Россия

Rambler Group предъявила права на один из популярнейших веб-серверов мира

Создатель веб-сервера Nginx во время его разработки трудился в Rambler. Компания считает, что права на этот продукт принадлежат ей. Возбуждено уголовное дело о нарушении авторских прав.

Стенд Rambler News Service на форуме во Владивостоке (2016 г.)

Российская компания Rambler Group предъявила права на один из самых популярных веб-серверов в мире, Nginx. Сотрудники Следственного комитета России (СКР) в четверг, 12 декабря, провели обыск и выемку документов в московском офисе компании-разработчика Nginx в рамках уголовного дела, открытого в связи с жалобой Rambler Group. Речь идет о нарушении авторских прав группой лиц, утверждает неназванный собеседник агентства ТАСС.

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Разработчик Nginx Игорь Сысоев создал его в начале 2000-х годов, когда работал системным администратором в Rambler. В компании утверждают, что он разрабатывал веб-сервер "в рамках трудовых отношений" с Rambler. Сам Сысоев в интервью журналу "Хакер" в 2012 году заявил, что "разработкой занимался в свободное время", а "продукт с самого начала выпускался под лицензией BSD, как открытое программное обеспечение".

В 2011 году Игорь Сысоев создал компанию Nginx Inc с офисом в Москве. Она занималась платной поддержкой пользователей веб-сервера и весной 2019 года была продана американской компании F5 за 670 млн долларов (в пересчете - 601 млн евро). По данным на август 2019 года, Nginx занимал 31 процент профильного рынка.

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    Автор: Наталия Королева


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