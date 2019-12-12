 Rambler снимает претензии с создателей и владельцев Nginx | Новости из Германии о России | DW | 16.12.2019

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Россия

Rambler снимает претензии с создателей и владельцев Nginx

Совет директоров Rambler Group будет просить о прекращении уголовного дела о нарушении авторских прав. Интересы компании должны защищаться в рамках гражданского делопроизводства.

Клавиатура компьютера и зеленые цифры двоичного кода на дисплее

Компания Rambler Group заявляла о своих правах на веб-сервер Nginx

Российская компания Rambler Group отказывается от значительной части претензий в отношении создателей и владельцев сервера и компании Nginx. В понедельник, 16 декабря, на заседании совета директоров Rambler было принято решение просить о прекращении уголовного дела о нарушении авторских прав.

Контекст

Поиск по новостям стал одним из самых популярнейших сервисов в интернете. Однако часто пользователь не знает о том, что Google и Yandex не только ищут за него информацию, но и фильтруют ее. (06.06.2007)

Создатель веб-сервера Nginx во время его разработки трудился в Rambler. Компания считает, что права на этот продукт принадлежат ей. Возбуждено уголовное дело о нарушении авторских прав. (12.12.2019)

Rambler Group требует компенсацию в 180 миллиардов рублей с видеохостинга Twitch за предполагаемые 36 тысяч незаконных просмотров матчей Английской премьер-лиги. (16.12.2019)

Представители американской компании F5 Networks, которая приобрела Nginx у ее создателя Игоря Сысоева весной 2019 года за 670 млн долларов (в пересчете - 601 млн евро), будут ознакомлены с материалами, доказывающими возможное нарушение прав Rambler. При необходимости интересы компании должны защищаться в рамках гражданского делопроизводства, сообщает Rambler Group.

Ранее, 12 декабря, сотрудники Следственного комитета России (СКР) провели обыск и выемку документов в московском офисе компании-разработчика Nginx в рамках уголовного дела, открытого в связи с жалобой Rambler Group.

Что такое Nginx?

Nginx - это один из самых популярных веб-серверов в мире, был создан программистом Игорем Сысоевым в начале 2000-х годов, когда тот работал системным администратором в Rambler. В компании утверждают, что он разрабатывал веб-сервер "в рамках трудовых отношений" с Rambler. Сысоев это отрицает.

В 2011 году Игорь Сысоев создал компанию Nginx Inc с офисом в Москве. Она занималась платной поддержкой пользователей веб-сервера. По данным на август 2019 года, Nginx занимал 31 процент профильного рынка.

Претензии Rambler Group к сервису Twitch

В тот же день стало известно, что Rambler Group требует компенсацию в 180 миллиардов рублей (в пересчете около 2,9 миллиарда долларов) с видеохостинга Twitch за предполагаемые 36 тысяч незаконных просмотров матчей Английской премьер-лиги.

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