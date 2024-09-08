Ракетный удар РФ по Полтаве: число погибших выросло до 58

По словам главы обладминистрации, 8 сентября в больницах умерли еще трое раненых при ударе России по Полтаве.

Число погибших после ракетного удара РФ по Полтаве 3 сентября возросло до 58. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Филипп Пронин.

По его словам, в больницах умерли еще трое раненых.

На 5 сентября официальное число пострадавших составляло 328.

Речь идет о самой смертоносной атаке РФ с начала 2024 года.

Генпрокуратура Украины: Россия нанесла двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"

По данным Генпрокуратуры Украины, удар по Полтаве 3 сентября Россия нанесла двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, при ударе было разрушено одно из зданий Военного института телекоммуникаций и информатизации, многие оказались под завалами.

Начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщили в офисе генпрокурора.

Минобороны Украины заявило, что "временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных баллистических ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище".

В Полтавской области с 4 по 6 сентября был объявлен трехдневный траур в память о погибших.

Осуждение ЕС удара России по Полтаве

ЕС резко осудил российский ракетный удар по Полтаве. "Это еще одно целенаправленное кровопролитие, которое доказывает решимость России продолжать свою жестокую войну против Украины и ее народа", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. "Мы разделяем горе семей жертв и поддерживаем украинский народ", - добавил он.

С заявлениями, осуждающими удар РФ по Полтаве, выступили главы МИД Германии и Великобритании, а также представитель Совета национальной безопасности при Белом доме.