Ракетный удар РФ по Полтаве: число погибших выросло до 58

Ракетный удар РФ по Полтаве: число погибших выросло до 588 сентября 2024 г.
Число погибших после ракетного удара РФ по Полтаве 3 сентября возросло до 58. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Филипп Пронин.
По его словам, в больницах умерли еще трое раненых.
На 5 сентября официальное число пострадавших составляло 328.
Речь идет о самой смертоносной атаке РФ с начала 2024 года.
Генпрокуратура Украины: Россия нанесла двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"
По данным Генпрокуратуры Украины, удар по Полтаве 3 сентября Россия нанесла двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, при ударе было разрушено одно из зданий Военного института телекоммуникаций и информатизации, многие оказались под завалами.
Начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщили в офисе генпрокурора.
Минобороны Украины заявило, что "временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных баллистических ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище".
В Полтавской области с 4 по 6 сентября был объявлен трехдневный траур в память о погибших.
Осуждение ЕС удара России по Полтаве
ЕС резко осудил российский ракетный удар по Полтаве. "Это еще одно целенаправленное кровопролитие, которое доказывает решимость России продолжать свою жестокую войну против Украины и ее народа", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. "Мы разделяем горе семей жертв и поддерживаем украинский народ", - добавил он.
С заявлениями, осуждающими удар РФ по Полтаве, выступили главы МИД Германии и Великобритании, а также представитель Совета национальной безопасности при Белом доме.