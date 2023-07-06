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Ракетный удар РФ по Львову: число жертв возросло до семи

Дмитрий Андреев
1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 7 июля.

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Последствия российского ракетного удара по Львову
Последствия российского ракетного удара по ЛьвовуФото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

На 499-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 7 июля (время московское).

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Число жертв российского ракетного удара по Львову, нанесенного в ночь на 6 июля, возросло до семи. Спасатели продолжают разбирать завалы. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона заявил, что на связь до сих пор не выходит семья, которая могла находиться в разрушенном доме. "Но надеемся, что их или там не было, или мы их спасем", добавил Козицкий. Он также отметил, что из-под завалов спасены семь человек, медицинская помощь была оказана 130 людям, госпитализированы 13 человек.

Хроника событий 7 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 июля 00.00 - 13.59 >>>

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