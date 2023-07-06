Ракетный удар РФ по Львову: число жертв возросло до девяти

На 499-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 7 июля (время московское).

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В результате российской атаки на Львов погибли девять мирных жителей, еще 42 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел .Отмечается, что спасательно-розыскные работы на месте ракетного удара по многоэтажному продолжаются.

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил о "хороших новостях" после телефонной беседы со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Они говорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов, написал Резников в Twitter. "Обсудили текущую ситуацию на передовой и дальнейшие шаги контрнаступательной операции. Мы сверили часы перед следующим заседанием в формате "Рамштайн", которое состоится вскоре после саммита НАТО в Вильнюсе", - говорится далее в сообщении.

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Служба военной контрразведки Германии (MAD) предупредила об усилении шпионажа со стороны России и Китая в отношении вооруженных сил ФРГ. Разведывательные службы обоих государств являются "наиболее активными игроками в шпионаже", говорится в годовом отчете MAD. Служба также отмечает, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в связи с военной помощью Германии Украине и подготовкой украинских солдат в ФРГ "укрепление контрразведки и борьба со шпионажем и возможным саботажем стали как никогда актуальными".

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Российский ракетный удар по Львову, совершенный в ночь на 6 июля и приведший к гибели семи человек, является еще одним примером жестокости путинского режима, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. "Атака России на западноукраинский город Львов является еще одним примером жестокости Кремля, и именно поэтому поддержка Украины в защите от агрессии Кремля является жизненно необходимой. Приверженность США Украине непоколебима", - написал он в Twitter.



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Владимир Зеленский в Праге поблагодарил Чехию "за то, что оружием для Украины, санкциями против России, поддержкой членства" Украины в Европейском Союзе и НАТО та помогает "приближать победу". По словам украинского президента, "Россия заслуживает усиления санкций против нее". Также он упомянул "распространение российской пропаганды, которая, к сожалению, до сих пор оказывает влияние в Европе", в том числе в Чехии и призвал чешского президента Петра Павела помочь в реализации украинской "формулы мира".

Говоря о НАТО, Зеленский отметил, что стороны прекрасно "понимают друг друга" и "будет правильно, если такое понимание будет наполнено конкретным содержанием. Не пустыми словами, а конкретным содержанием в Вильнюсе".

Со своей стороны президент Чехии Петр Павел отметил важность поддержки Украины в ходе контрнаступления ВСУ, а также выразил мнение, что помощь украинской стороне, которая отражает агрессию РФ - это помощь всем европейцам. По словам Павела, Чехия готова поддержать Украину на саммите НАТО в Вильнюсе, а также присоединиться к финансовой помощи.

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Официальный Вашингтон не санкционировал и не поддерживал неформальные встречи между бывшими высокопоставленными чиновниками американского правительства и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также другими российскими участниками. "Я хочу четко заявить, что эти обсуждения не были инициированы и не поощрялись нами, и мы никоим образом не поддерживаем их активно", - заявил CBS News координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Как сказал президент: ничего об Украине без Украины", - добавил он.

Американский телеканал NBC News ранее сообщал, что бывшие правительственные чиновники встретились с Лавровым в Нью-Йорке в апреле, чтобы провести переговоры о прекращении войны на Украине. В МИД России в свою очередь информацию NBC News назвали "фейком" и "дезой, запущенной в западные медиа".

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Число жертв российского ракетного удара по Львову, нанесенного в ночь на 6 июля, возросло до семи. Спасатели продолжают разбирать завалы. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона заявил, что на связь до сих пор не выходит семья, которая могла находиться в разрушенном доме. "Но надеемся, что их или там не было, или мы их спасем", добавил Козицкий. Он также отметил, что из-под завалов спасены семь человек, медицинская помощь была оказана 130 людям, госпитализированы 13 человек.

Хроника событий 7 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 7 июля 00.00 - 13.59 >>>

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