Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: погибли три человека

Российские войска ударили по жилым кварталам Кривого Рога, сообщили местные власти. Погибли три человека, еще три были ранены. Атакам также подверглись Днепр и Никополь.

Российские войска в ночь на субботу, 21 сентября, нанесли ракетный удар по жилым кварталам Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. В результате атаки погибли три человека - 12-летний мальчик и две пожилые женщины 77 и 79 лет. Одну из женщин спасли из-под завалов обрушенного дома, но она умерла в автомобиле скорой помощи, добавил Вилкул.

Еще три человека ранены в результате российского ударапо Кривому Рогу, в городе разрушены два частных жилых дома, еще около 25 домов были повреждены.

Удары по другим городам Украины

С вечера 20 сентября войска РФ также наносят удары по другим городам Днепропетровской области, сообщил глава ее военной администрации Сергей Лысак. В частности, атаке РФ подверглись Днепр и Никополь. В Днепре пострадали два мужчины, которые обратились к врачам с переломами. В Никополе ранена женщина, она находится в больнице в "состоянии средней тяжести", написал Лысак.

Воздушные силы ВСУ: РФ выпустила ракеты из Крыма

Воздушные силы ВСУ утром 21 сентября заявили об уничтожении 5 управляемых авиационных ракет и 11 ударных дронов типа Shahed.

Утверждается, что войска РФ выпустили четыре баллистические ракеты "Искандер-М" из аннексированного Крыма и Ростовской области, еще пять авиационных ракет X-59 были выпущены из оккупированной части Запорожской области, сообщили Воздушные силы.

16 дронов Shahed были запущены из Курска и Приморско-Ахтарска, пять из них были "потеряны" в воздушном пространстве Украины, заявили ВС ВСУ.



