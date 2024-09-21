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Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: погибли три человека

Кирилл Шестаков
21 сентября 2024 г.

Российские войска ударили по жилым кварталам Кривого Рога, сообщили местные власти. Погибли три человека, еще три были ранены. Атакам также подверглись Днепр и Никополь.

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Последствия ракетной атаки РФ на Кривой Рог 27 августа
Последствия ракетной атаки РФ на Кривой Рог 27 августаФото: Stringer/REUTERS

Российские войска в ночь на субботу, 21 сентября, нанесли ракетный удар по жилым кварталам Кривого Рога в Днепропетровской области, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. В результате атаки погибли три человека - 12-летний мальчик и две пожилые женщины 77 и 79 лет. Одну из женщин спасли из-под завалов обрушенного дома, но она умерла в автомобиле скорой помощи, добавил Вилкул.

Еще три человека ранены в результате российского ударапо Кривому Рогу, в городе разрушены два частных жилых дома, еще около 25 домов были повреждены. 

Удары по другим городам Украины 

С вечера 20 сентября войска РФ также наносят удары по другим городам Днепропетровской области, сообщил глава ее военной администрации Сергей Лысак. В частности, атаке РФ подверглись Днепр и Никополь. В Днепре пострадали два мужчины, которые обратились к врачам с переломами. В Никополе ранена женщина, она находится  в больнице в "состоянии средней тяжести", написал Лысак. 

Воздушные силы ВСУ: РФ выпустила ракеты из Крыма

Воздушные силы ВСУ утром 21 сентября заявили об уничтожении 5 управляемых авиационных ракет и 11 ударных дронов типа Shahed. 

Утверждается, что войска РФ выпустили четыре баллистические ракеты "Искандер-М" из аннексированного Крыма и Ростовской области, еще пять авиационных ракет X-59 были выпущены из оккупированной части Запорожской области, сообщили Воздушные силы. 

16 дронов Shahed были запущены из Курска и Приморско-Ахтарска, пять из них были "потеряны" в воздушном пространстве Украины, заявили ВС ВСУ. 


 

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