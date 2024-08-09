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Удар РФ по Константиновке: не менее десяти погибших

Роман Сулима
9 августа 2024 г.

Российская армия в очередной раз обстреляла Донецкую область Украины. Президент страны сообщил, что под завалами после ракетного удара по почте и супермаркету остаются люди. Известно о десяти погибших и десятках раненых.

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Украинские спасатели работают на месте обстрела Константиновки войсками РФ в сентябре 2023 года
Последствия обстрела Константиновки войсками РФ в сентябре 2023 года (фото из архива)Фото: Volodymyr Zelenskiy Via Telegram/REUTERS

Российская армия в пятницу, 9 августа, в очередной раз нанесла удар по Украине - под обстрел вновь попал населенный пункт Константиновка Донецкой области. Как сообщил в Telegram президент страны Владимир Зеленский, под завалами после российского удара по отделению почты и супермаркету остаются люди, продолжается спасательная операция.

"Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте, - написал Зеленский. Он подчеркнул, что Россия будет отвечать за этот террор. - Мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей".

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в 14.06 по местному времени сообщил, что уже известно о 9 погибших и 26 раненых. "Установлено, что враг нанес по городу авиаудар ракетой Х-38 и попал в супермаркет", - написал глава местной ОВА.

Кроме супермаркета "Экомаркет", повреждены 4 частных дома, 9 магазинов, автомойка, отделение "Новой почты", торговые павильоны и 12 автомобилей, уточнил он, добавив, что полиция, спасатели и медработники продолжают работать на месте.

Позднее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил о десяти жертвах удара.

 

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