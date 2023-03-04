Ракетный удар по Запорожью: число погибших выросло до 13

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое год назад по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 5 марта.

На 375-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 5 марта (время московское).

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В Новой Каховке Херсонской области российские оккупационные войска используют гражданское население в качестве "живого щита", - сообщил в утренней оперативной сводке Генеральный штаб ВСУ. Согласно этим сведениям, россияне размещают свои средства ПВО среди жилых кварталов города.

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Число жертв ракетного удара РФ по жилому дому в Запорожье в ночь на 2 марта возросло до 13 человек, сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины по Запорожской области. Среди жертв - восьмимесячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей. Сотрудникам службы удалось спасти 11 человек. Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов четырех котов и собаку. С места трагедии коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков.

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Анджела Стент, эксперт по РФ и экс-сотрудник Госдепа США, в беседе с DW высказала мнение, что Вашингтону следует поставить Киеву боевые самолеты. "Думаю, что они (власти США. - Ред.), возможно, это сделают", - отметила Стент. "Дискуссия об этом ведется. Мы видим, как Великобритания сигнализирует, что они могут на это пойти. Возможно, даже Франция. За минувший год мы видели, что решения принимаются медленно, но в итоге это происходит. Это поэтапный процесс, мы можем увидеть поставки боевых самолетов в Украину", - считает эксперт. При этом на подготовку украинских пилотов уйдет время, констатировала она.

Череватый: Массового отвода ВС Украины из Бахмута сейчас не происходит

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Россия не контролирует Бахмут, при этом массового отвода ВС Украины оттуда сейчас не происходит. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии телеканалу CNN . Спикер также прокомментировал сообщения о выводе ряда подразделений. По его словам, ВС Украины проводят контролируемую, плановую ротацию позиций в Бахмуте.

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В США прибыли два украинских пилота для тестирования их навыков пилотирования боевых самолетов, включая истребители F-16, сообщил канал NBC . Оценка навыков проводится на симуляторах на военной базе в Тусоне (штат Аризона). Канал сообщил, что американские власти утвердили приезд еще 10 украинских летчиков в марте.

Трамп пообещал остановить войну за сутки в случае переизбрания президентом США

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Дональд Трамп Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на Конференции консервативных кругов США (CPAC) в Орландо (штат Флорида), что в случае переизбрания на пост главы государства сможет разрешить конфликт в Украине в течение суток. Какие действия он собирается предпринять в случае переизбрания, Трамп не сказал. Он утверждал, что обнародование плана лишит его возможности реализовать задуманное.

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Украинский теннисист Олег Приходько в разговоре с корреспондентом портала "Большой теннис Украины" выступил против огульного осуждения россиян. "Для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за поступки, а не по национальности", - заявил он, добавив, что его девушка - из России.

СМИ: В Запорожье прогремел взрыв

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В Запорожье прогремел взрыв, сообщили в Telegram корреспонденты телеканала "Суспильне", сопроводив запись комментарием "оставайтесь в укрытиях". Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов также написал в Telegram о взрыве в 23.17 (00.17 мск). В Запорожской областной военной администрации в Telegram призвали оставаться в безопасных местах до завершения тревоги и не распространять фото- и видео материалы.

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Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины вместе с правоохранительными органами инициирует усиление ответственности за нарушение правил выезда из страны и возвращения в нее мужчин призывного возраста. Об этом сообщили 4 марта в МКИП. Комментарий последовал после слов украинского стендап-комика Андрея Щегеля. Тот заявил, что выехал в Турцию после получения трех повесток в Украине. "Указанное лицо, нарушившее предоставленное ему право выезда за границу, находилось в составе группы, которой было предоставлено временное разрешение", - отметили в МКИП. "Действия комика недопустимы в условиях военного положения", - подчеркнули там, добавив, что ситуация будет взята под контроль правоохранителей.

Хроника событий 4 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 марта 00.00 - 13.59 >>>

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