Удар по Полтавской области и другие события 551-го дня войны

На 551-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 28 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне нанесли 8 ракетных и 30 авиационных ударов, совершили 19 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, в результате есть погибшие и раненые. В свою очередь украинская авиация в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, 1 по пункту управления и 3 по зенитно-ракетным комплексам противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 1 средство противовоздушной обороны и 1 артиллерийское средство на огневой позиции россиян. За сутки произошло 26 боевых столкновений, при этом ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении, сообщается в вечерней оперативной сводке в Facebook.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении у ВСУ еженедельно есть продвижение. По ее словам, за прошедшую неделю украинские войска освободили еще 1 кв. км территории на южном фланге Бахмута. При этом на северном фланге города войска РФ пытаются вернуть утраченные позиции. Всего за время контрнаступления освобождено уже 44 кв. км территории на этом участке фронте, добавила Маляр на брифинге в Military Media Center. Маляр также подтвердила сообщения об освобождении украинскими войсками села Работино на ореховском направлении Запорожского фронта. Теперь украинские войска, "несмотря на яростное сопротивление врага", двигаются дальше юго-восточнее Работино в сторону сел Новопрокоповка и Очеретоватое Запорожской области, указала она.

Зеленский: ВПК увеличивает объемы производства

Президент Украины Владимир Зеленский провел ставку верховного главнокомандующего. Темами заседания помимо ситуации на фронте стали вопросы защиты энергетической инфраструктуры Украины, подготовка к зиме и результаты инспектирования военно-врачебных комиссий, сообщил он в Telegram. Кроме того, участники ставки обсудили разработку "программы перехода на перспективные типы самолетов".

В вечернем обращении к украинцам Зеленский сообщил, что Украина "максимально увеличивает" объемы производства, а украинский ВПК будет давать больший результат. "Было отдельное совещание по украинскому производству оружия. Минстратегпром, Укроборонпром, руководители отечественных производств, пушки и снаряды, сделанные в Украине, дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат", - указал он.

Ракетный удар по Полтавской области: три человека погибли

В Полтавской области в результате ракетного удара по промышленному предприятию погибли люди. Первоначально глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщал о двух жертвах. По словам Лунина, при обстреле на предприятии полностью разрушен производственный цех. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что удар пришелся по маслобойне в поселке Гоголево Миргородского района. "В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни", - написал он в Telegram, отметив, что люди работали в ночную смену.

Позднее глава МВД Украины Игорь Клименко уточнил, что в результате российского удара по маслобойне погибли три человека. Пять человек ранены, еще один считается без вести пропавшим. Все пострадавшие, по словам Клименко, работники предприятия.

В Энергодаре прогремел взрыв в "казарме" Росгвардии

В оккупированном Энергодаре Запорожской областиутром в понедельник прогремел взрыв, сообщило Главное управление разведки министерства обороны Украины (ГУР МО). "В результате операции местного движения сопротивления, координированного ГУР МО, "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения Росгвардии ОМОН Ахмат-1", - говорится в сообщении. Военная разведка отмечает, что после оккупации города "кадыровцы" захватили и переоборудовали для своих нужд здание на улице Строителей, 46, где раньше находилось отделение одного из украинских банков.

По информации ГУР, в результате взрыва пострадали личный состав оккупационных сил, а также припаркованные во дворе автомобили. В помещении возник пожар, на место происшествия прибыли пожарные и бригады скорой помощи. "Сейчас уточняется информация о количестве убитых и раненых "кадыровцев". Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.

Обстрел Херсонской области: есть погибшая

Российские войска утром обстреляли село Садовое Херсонской области, сообщил глава военной администрации региона Александр Прокудин. "Около 10.40 россияне выпустили снаряды по жилому дому. К сожалению, от полученных травм на месте погибла 63-летняя женщина, которая находилась во дворе, - написал он в Telegram. - В больницу госпитализировали 58-летнего мужчину с ранением живота и ноги. Его состояние тяжелое".

В Никополе Днепропетровской областив результате атаки российского дрона-камикадзе пострадали четыре человека. "Российская армия накрыла артиллерийским огнем Марганецкую общину, что на Никопольщине. Сам Никополь атаковала дроном-камикадзе. В районном центре пострадали четыре человека. Они будут лечиться дома", - сообщил в Telegram-канале председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Кроме того, из-за обстрелов повреждено административное здание. Там начался пожар, который уже взят под контроль спасатели. Повреждены пять автомобилей.

Ночью на 28 августа российские силы выпустили по территории Украины четыре крылатые ракеты "Калибр" с вражеского фрегата из акватории Черного моря вблизи Феодосии, две из которых были сбиты, сообщило командование воздушных сил ВСУ. Также в сторону Кривого Рога из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области были направлены две управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34; обе они уничтожены, утверждает командование воздушных сил.

Новый беспилотник в Подмосковье

В ночь на понедельник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО в районе Люберец очередного беспилотника, летевшего по направлению к Москве. "Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал Собянин. Московские аэропорты Домодедово и Внуково временно останавливали работу.

В тот же день совершена новая атака в Крыму. У побережья аннексированного полуострова российские средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, ракета была сбита около 11.30 в воздухе над акваторией Черного моря. Кроме того, Минобороны РФ заявило, что украинские БПЛА самолетного типа были уничтожены над Крымом в 10.30. Российские силы ПВО сбили два разведывательных беспилотника на севере и западе Крыма, сообщил "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

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