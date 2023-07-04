Ракетный удар по Харьковской области: 496-й день войны

Пять беспилотников атаковали объекты в Московской области и Новой Москве. В ЕС призвали РФ прекратить репрессии против журналистов в связи с атакой на Милашину.

На 496-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, во вторник, 4 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Сбитые беспилотники в Московской области

В Минобороны РФ подтвердили атаку пятью беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории Московской области и Новой Москвы. Четыре БПЛА в Новой Москве уничтожены средствами ПВО, еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области, заявили в ведомстве, возложив ответственность за произошедшее на Киев. По версии Минобороны РФ, пострадавших и разрушений нет.

Международный аэропорт Внуково из-за атаки беспилотников временно приостанавливал прием рейсов - самолеты перенаправляли в другие воздушные гавани.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины отказались комментировать прилет беспилотников. "Если говорить о Москве, то мы традиционно не комментируем это. Но так бывает", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Ракетный удар по Харьковской области: 43 раненых

ВС РФ нанесли ракетный удар по Первомайскому в Харьковской области Украины, сообщили в ГСЧС этой страны. По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, на 18.24 мск 43 человека получили ранения, из них - 12 дети. Пятерым медики оказали помощь на месте, состояние пострадавших - среднее и легкое, добавил Синегубов. По данным ГСЧС, повреждены восемь многоэтажных домов и восемь автомобилей. По версии генпрокурора Украины Андрея Костина, удар по центру города был нанесен с использованием ракетного комплекса "Искандер".

В Херсонской области от российских обстрелов больше всего страдают населенные пункты, которые были подтоплены в результате прорыва Каховской ГЭС, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин в эфире телемарафона. В офисе генпрокурора Украины указали, что около 06.00 мск вооруженные силы РФ осуществили артобстрел Херсона, погибли два человека.

Запорожская АЭС утром 4 июля утратила связь с основной внешней линией электропередачи и работала от недавно восстановленных резервных источников питания, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). "В этот раз станция избежала полной потери всей внешней энергии, как это случалось уже семь раз за время конфликта, но последнее отключение линии электропередачи вновь демонстрирует шаткую ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на АЭС", - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

ВСУ укрепляют северную границу Украины личным составом и техникой из-за ситуации на ЗАЭС, сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев. "Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны", - отметил Наев.

Контрнаступление ВСУ

В ежедневной сводке Минобороны Великобритании обратило внимание на усовершенствование Россией тактики, направленной на замедление бронетанковых контрнаступательных операций ВСУ на юге Украины. Российские войска, в частности, активно используют противотанковые мины, отметили в Лондоне. Замедляя с их помощью темпы наступления украинских сил, ВС РФ пытаются наносить удары по бронетехнике ВСУ беспилотниками, боевыми вертолетами и артиллерией, отмечают в британской разведке. Такая тактика позволила РФ "добиться определенного успеха на ранних стадиях украинского контрнаступления", но российские силы по-прежнему страдают от ключевых недостатков, в первую очередь, от нехватки артиллерийских боеприпасов и чрезмерной перегруженности подразделений, указали в британском ведомстве.

В Минобороны Украины заявили об успехе ВСУ в наступлении на Бахмутском направлении. "Севернее и южнее города Бахмут силы обороны продолжают оказывать давление на противника, выбивают его из ранее захваченных рубежей", - приводит координируемый ведомством Telegram-канал Military Media Center слова представителя Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева. ВСУ продолжают сдерживать наступление ВС РФ на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, добавил он.

"Украинские силы провели контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта и добились небольших успехов 3 июля", - говорится в сводке американского Института изучения войны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что в публикациях некоторых СМИ и комментаторов "сеется уныние" из-за информации о якобы слишком медленном темпе украинского контрнаступления. Однако на западных партнеров, "на тех, кто принимает решение", эти публикации не влияют, "потому что они руководствуются информацией не из газет, а из объективных сводок своих военных и разведчиков", уверен он.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал стратегию ВСУ: "Задача номер один - максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплектов, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО". "Сейчас война на уничтожение равна войне за километры", - подчеркнул Данилов.

Столтенберг заявил об "очень хорошем" разговоре с Зеленским перед саммитом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об "очень хорошем" разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом альянса в Вильнюсе 11-12 июля. По словам Столтенберга, на саммите страны НАТО примут решение об усилении поддержки Украины в долгосрочной перспективе, укреплении политических связей и сближении Киева с альянсом.

Зеленский ранее призвал президента США Джо Байдена прямо сейчас пригласить Украину в НАТО, даже если само вступление не произойдет до окончания войны. В интервью CNN украинский лидер заявил, что для Украины "очень важно" получить этот сигнал.

Ранее в офисе президента Украины заявляли, что Зеленский приедет в Вильнюс лишь в том случае, если Киеву будет предоставлена перспектива вступления в НАТО. Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Reuters говорил, что украинские власти хотели бы получить на предстоящем саммите ответ на их заявление о членстве в НАТО, поданное 30 сентября 2022 года.

Между тем Североатлантический совет договорился продлить мандат генсека НАТО, 64-летнего Йенса Столтенберга, до 1 октября 2024 года. Решение будет одобрено главами государств и правительств стран альянса на саммите в Вильнюсе, сообщили в пресс-службе НАТО.

В результате войны погибли почти 500 детей - ювенальные прокуроры Украины

По данным ювенальных прокуроров Украины, на 1 июля в результате полномасштабного российского вторжения погибли 494 ребенка, ранения разной степени тяжести получили более 1035 детей, указали в офисе генпрокурора. Наибольшее число детей пострадало в Донецкой, Харьковской и Киевской областях. "Эти цифры - не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавили в ведомстве.

Банк Италии заморозил активы российских олигархов на сумму около 2 млрд евро

С начала войны в Украине до конца июня 2023 года итальянские власти заморозили активы российских олигархов на сумму около 2 млрд евро, сообщил Банк Италии в отчете по борьбе с отмыванием cредств. Среди прочего, были заморожены банковские счета, речь идет и о других активах - виллах, яхтах и автомобилях.

Глава МИД Чехии видит угрозу для Праги и Берлина в связи с агрессией РФ

В связи с агрессией России против Украины министр иностранных дел Чехии Ян Липавский видит угрозу также и для своей страны. Глава ведомства дал интервью немецкой газете Der Tagesspiegel. По его словам, в подобной ситуации есть угроза и для Германии. "Наши экономики очень взаимозависимы. (...) Экономически мы создали общее пространство. Если мы в опасности, то и Германия тоже", - уверен министр.

Исследование: Западные фирмы платят миллиардные налоги в РФ

На российском рынке в 2022 году продолжали работать 1146 иностранных компаний, несмотря на войну России против Украины. Суммарный оборот этих предприятий на российском рынке составил 213,9 млрд долларов, прибыль - 14,1 млрд долларов. С этой суммы в российский госбюджет было уплачено 3,5 млрд долларов налогов. Такие данные привела газета FAZ со ссылкой на исследование Киевской школы экономики и НПО B4Ukraine.

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