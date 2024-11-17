Ракетный удар РФ по многоэтажке в Сумах: 10 человек погибли

Российская ракета попала в Сумах в жилой многоквартирный дом. Из-под завалов эвакуировано более 400 человек. Среди 10 погибших - двое детей.

В результате вечернего российского удара по Сумам в воскресенье, 17 ноября, ракета попала в многоквартирный жилой дом. В результате атаки погибли 10 человек, в том числе двое детей, сообщает Национальная полиция Украины.

По информации городского совета Сум, при ударе были убиты девятилетний мальчик и 14-летняя девочка, ранения получили 55 взрослых и 8 детей.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила эвакуацию более 400 человек из-под завалов поврежденного дома. У шести соседних многоэтажек выбило окна, уничтожено четыре автомобиля.

"Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Мои соболезнования семьям и близким", - прокомментировал российский удар в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Сразу после полуночи армия РФ нанесла по Сумам еще один ракетный удар. В результате атаки в городе пропало электричество, сообщили в Сумской областной военной администрации.