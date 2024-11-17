  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Ракетный удар РФ по многоэтажке в Сумах: 10 человек погибли

Ася Миллер
18 ноября 2024 г.

Российская ракета попала в Сумах в жилой многоквартирный дом. Из-под завалов эвакуировано более 400 человек. Среди 10 погибших - двое детей.

https://p.dw.com/p/4n5qu
Последствия одного из ударов российских войск по Сумам (фото из архива)
Последствия одного из ударов российских войск по Сумам (фото из архива)Фото: Sergei Gapon/National Police of Ukraine/AFP

В результате вечернего российского удара по Сумам в воскресенье, 17 ноября, ракета попала в многоквартирный жилой дом. В результате атаки погибли 10 человек, в том числе двое детей, сообщает Национальная полиция Украины.

По информации городского совета Сум, при ударе были убиты девятилетний мальчик и 14-летняя девочка, ранения получили 55 взрослых и 8 детей.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила эвакуацию более 400 человек из-под завалов поврежденного дома. У шести соседних многоэтажек выбило окна, уничтожено четыре автомобиля.

"Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. Мои соболезнования семьям и близким", - прокомментировал российский удар в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Сразу после полуночи армия РФ нанесла по Сумам еще один ракетный удар. В результате атаки в городе пропало электричество, сообщили в Сумской областной военной администрации.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия удара по Львову 3 сентября 2024 года

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

В первые дни сентября Россия нанесла одни из самых смертоносных ракетных ударов по украинским городам за годы войны. DW собрала фотографии, на которых видны последствия атак.
Общество5 сентября 2024 г.11 фото
external

Путин в бешенстве: Украина ждет гигантской мести за Курскую область. DW Новости (13.08.2024)

Путин в бешенстве: Украина ждет гигантской мести за Курскую область. DW Новости (13.08.2024)

ВСУ контролируют, как заявил накануне в интервью их главком Александр Сырский, 1000 квадратных километров российской территории. Тем временем, в Украине ждут "очень жесткой" мести Владимира Путина за вторжение ВСУ в Курскую область. Министерство обороны в Киеве полагает, что у России есть потребность в "гигантском" ответе. В Киеве ждут ракетных ударов по зданиям парламента и правительства.
13 августа 2024 г.30:00 мин.
Отражение украинскими средствами ПВО атаки дронов на Киев, 3 ноября 2024 года

Россия атаковала Киев ракетами

Россия атаковала Киев ракетами

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрыве в городе. По данным Воздушных сил ВСУ, в сторону Киева были запущены две ракеты.
Конфликты13 ноября 2024 г.
Показать еще