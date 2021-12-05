 Ракета ″Союз″ вывела на орбиту два европейских спутника Galileo | Новости из Германии о Европе | DW | 05.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Ракета "Союз" вывела на орбиту два европейских спутника Galileo

Крупнейшее европейское созвездие спутников стало еще больше, сообщило Европейское космическое агентство. Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" доставила на орбиту еще два спутника навигационной системы Galileo.

Illustration Satellit Galileo-Projekt

С космодрома Куру во Французской Гвиане в ночь на воскресенье, 5 декабря, выведены на орбиту два спутника европейской глобальной навигационной системы Galileo. Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" была успешно запущена, отделение спутников подтвердил гендиректор французской компании-оператора запуска Arianespace Стефан Исраэль. "Наши пассажиры доставлены на заданную орбиту!" - написал он в Twitter.

"Крупнейшая в Европе группировка спутников стала еще больше после запуска еще двух навигационных спутников Galileo с европейского космодрома во Французской Гвиане", - указало Европейское космическое агентство (ESA). В общей сложности на орбите теперь находятся 28 спутников Galileo.

Дорогостоящий проект Galileo с бюджетом более 10 миллиардов евро нацелен на автономизацию Европы от американской системы GPS. Европейская навигационная система обеспечивает точность позиционирования в реальном режиме времени с точностью до метра. Впервые сервисы Galileo стали доступны в декабре 2016 года. В настоящий момент определение местонахождения с помощью этой системы возможно по всему миру.

Смотрите также:

  • Мониторинг Земли в NASA

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Наблюдения из космоса помогают на земле

    До того, как в середине 20-го столетия первые спутники оказались на околоземной орбите, мы почти ничего не знали о динамике изменения климата. Сейчас благодаря снимкам и другим данным, получаемым со спутников, человечество пишет историю постоянно изменяющейся планеты Земля. В 1985 году с помощью спутников была обнаружена озоновая дыра. Эти данные помогают бороться с изменениями климата.

  • Спутник Jason 3

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Спутники, сообщающие о тающих ледниках

    Некоторые спутники фиксируют признаки изменения климата: тающие ледники, повышающийся уровень мирового океана и даже растущее содержание в атмосфере CO2. Этот спутник Jason-3 - один из самых современных, он способен с максимальной точностью провести замеры водной поверхности Земли. Эти данные помогут понять, как глобальное потепление влияет на мировой океан.

  • Тайфун над Филиппинами (съемка со спутника)

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Данные со спутников помогают предотвратить катаклизмы

    Искусственные спутники играют важную роль в предотвращении природных катаклизмов: ураганов, землетрясений, цунами, лесных пожаров. Они собирают информацию, которая помогает заблаговременно оповещать о возможном  природном бедствии, прогнозировать его масштабы и интенсивность. Особенно полезны данные со спутников для наблюдения за ураганным ветром и предотвращения его последствий.

  • Растения на орбитальной станции

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Цветы в космосе

    Могут ли расти цветы на околоземной орбите? Астронавты на МКС обнаружили, что в космосе для того, чтобы вырастить овощи, понадобится меньше воды. А КНР уже давно предпринимает попытки вырастить на Луне хлопок. Все эти знания могут в будущем играть решающую роль в развитии сельского хозяйства.

  • Запуск ракеты

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Негативное влияние освоения космоса

    Освоение космического пространства имеет и негативные последствия для окружающей среды. После каждого запуска ракеты происходит выброс оксида алюминия, который накапливается в стратосфере и влияет на уменьшение озонового слоя земли.

  • Космический мусор

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Космический мусор

    На околоземной орбите сейчас находятся 20 000 элементов космического мусора: от деталей ракет до шурупов и отработанных матриц. Если этот мусор не утилизировать, то он может негативно воздействовать на спутники, подлетая к ним слишком близко и препятствуя сбору информации, которая необходима для борьбы с глобальным потеплением.

    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


Контекст

Планы Европы в космосе: Россия - скорее партнер, чем конкурент

Европе есть чем гордиться в космической отрасли, но конкуренция только усиливается - как со стороны США, так и стран Азии. Как в ней преуспеть, обсуждалось на конференции в Брюсселе.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Полет на орбиту: впервые немецкий астронавт возглавит МКС (06.06.2018)  

С Байконура запустили последнюю ракету-носитель "Союз-У" (22.02.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых  

СМИ: Софье Сапеге предъявили окончательное обвинение  

Затяжной ковид. Риски выше у непривитых?  