Ракета "Союз" вывела на орбиту два европейских спутника Galileo

С космодрома Куру во Французской Гвиане в ночь на воскресенье, 5 декабря, выведены на орбиту два спутника европейской глобальной навигационной системы Galileo. Российская ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" была успешно запущена, отделение спутников подтвердил гендиректор французской компании-оператора запуска Arianespace Стефан Исраэль. "Наши пассажиры доставлены на заданную орбиту!" - написал он в Twitter.
"Крупнейшая в Европе группировка спутников стала еще больше после запуска еще двух навигационных спутников Galileo с европейского космодрома во Французской Гвиане", - указало Европейское космическое агентство (ESA). В общей сложности на орбите теперь находятся 28 спутников Galileo.
Дорогостоящий проект Galileo с бюджетом более 10 миллиардов евро нацелен на автономизацию Европы от американской системы GPS. Европейская навигационная система обеспечивает точность позиционирования в реальном режиме времени с точностью до метра. Впервые сервисы Galileo стали доступны в декабре 2016 года. В настоящий момент определение местонахождения с помощью этой системы возможно по всему миру.
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Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова