"Райффайзенбанк" приостанавливает покупку валюты в кассах

Российская "дочка" австрийского Raiffeisen Bank с 1 августа временно прекратит покупку наличной валюты у физических лиц. Эта возможность вернется, когда изменится ситуация, заявили в банке.

Российское подразделение австрийского банка Raiffeisen Bank объявило о приостановке приема и покупки наличной валюты у клиентов - физических лиц. "Решение связано с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. Когда ситуация изменится, мы вернем эту возможность. Рыночные условия постоянно меняются, и в этой ситуации наши главные приоритеты - надежность и защита интересов клиентов", - указывается в распространенном в среду, 26 июля, заявлении "Райффайзенбанка" .

Решение вступает в силу с 1 августа. С этого же дня в отделениях банка увеличится комиссия на внесение рублей на рублевые счета, она составит 1% (минимум 300 рублей) на сумму до 200 тысяч рублей, большие суммы можно вносить без комиссии. Руководство российского подразделения также сообщило, что в мобильном приложении и онлайн-банке операции валютных переводов и конвертации рублей в иностранную валюту по-прежнему доступны.

США проверяют Raiffeisen Bank из-за деятельности в РФ

После начала войны РФ против Украины австрийский Raiffeisen Bank неоднократно критиковали в связи с его деятельностью в России. В феврале стало известно, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США начало проверку Raiffeisen Bank International. Банк сообщил агентству Reuters, что в январе получил запрос от OFAC с просьбой "разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы составила 3,8 млрд евро - более половины прибыли RBI принесла российская "дочка" "Райффайзенбанк", которая заработала 2 млрд евро. Тем временем российские вкладчики разместили в банке более 20 млрд евро, указывает Reuters.

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