Радиостанции "Эхо Москвы" присудили штраф в 160 тысяч рублей

Пресненский районный суд Москвы по четырем протоколам назначил штраф радиостанции "Эхо Москвы" в общей сложности на 160 тысяч рублей за упоминание без соответствующей маркировки организаций, признанных властями РФ "иноагентами". Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Протоколы составлены по части 2. статьи 13.15 КоАП РФ ( о "распространении информации об организации, включенной в перечень объединений, в отношении которых принято решение о ликвидации, без указания соответствующей информации").

По аналогичной статье суд также счел виновным и главреда сайта "Эха Москвы" Виталия Рувинского. Ему предписано выплатить штраф в размере 16 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.

Требования об отмене закона об "иноагентах"

Руководство радиостанции пока не прокомментировало ситуацию.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов неоднократно высказывал мнение, что закон об "иноагентах" несет в себе угрозу и должен быть отменен. Целый ряд СМИ, включая радиостанцию и "Новую газету", проводили марафон под названием "Агенты людей"- с требованием отмены постановления. Кроме того, была запущена петиция, в которой содержался призыв обратить внимание на данную позицию СМИ и ряда общественных деятелей, документ собрал свыше 160 тысяч подписей.

Список СМИ-"иноагентов" включает 99 позиций

По состоянию на 26 ноября реестр "СМИ, выполняющих функции иностранного агента", размещенный на сайте министерства юстиции РФ, включал 99 позиций. В этот день в него попали главный редактор SOTA Олег Еланчик и ООО "Нобелевский призыв". Учредителем компании является признанная в октябре "иноагентом" журналист "Проекта" (издание признано в РФ нежелательной организацией) Елизавета Сурначева.

Подавляющее большинство числящихся в списке СМИ и журналистов был внесены в него за последние четыре месяца, начиная с 15 июля. Помимо "Медузы" и "Дождя", в реестре фигурируют The Insider, Bellingcat, "Проект", "Медиазона" и большое число журналистов независимых СМИ. В тот же список попал известный адвокат Иван Павлов.

Статус "иноагента" существует в России с 2012 года. Это понятие появилось в законодательстве после принятия поправок в закон о некоммерческих организациях. "Иностранным агентом" может быть объявлена любая некоммерческая организация, получившая деньги из-за рубежа и занимающаяся, с точки зрения властей, политической деятельностью. СМИ и общественные деятели не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.

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