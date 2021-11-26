Радиостанции "Эхо Москвы" присудили штраф в 160 тысяч рублей

Суд счел "Эхо Москвы" виновным в упоминании без соответствующей маркировки организаций, признанных властями РФ "иноагентами". Венедиктов неоднократно выражал уверенность, что закон об "иноагентах" должен быть отменен.
Пресненский районный суд Москвы по четырем протоколам назначил штраф радиостанции "Эхо Москвы" в общей сложности на 160 тысяч рублей за упоминание без соответствующей маркировки организаций, признанных властями РФ "иноагентами". Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе суда.
Протоколы составлены по части 2. статьи 13.15 КоАП РФ ( о "распространении информации об организации, включенной в перечень объединений, в отношении которых принято решение о ликвидации, без указания соответствующей информации").
По аналогичной статье суд также счел виновным и главреда сайта "Эха Москвы" Виталия Рувинского. Ему предписано выплатить штраф в размере 16 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.
Руководство радиостанции пока не прокомментировало ситуацию.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов неоднократно высказывал мнение, что закон об "иноагентах" несет в себе угрозу и должен быть отменен. Целый ряд СМИ, включая радиостанцию и "Новую газету", проводили марафон под названием "Агенты людей"- с требованием отмены постановления. Кроме того, была запущена петиция, в которой содержался призыв обратить внимание на данную позицию СМИ и ряда общественных деятелей, документ собрал свыше 160 тысяч подписей.
По состоянию на 26 ноября реестр "СМИ, выполняющих функции иностранного агента", размещенный на сайте министерства юстиции РФ, включал 99 позиций. В этот день в него попали главный редактор SOTA Олег Еланчик и ООО "Нобелевский призыв". Учредителем компании является признанная в октябре "иноагентом" журналист "Проекта" (издание признано в РФ нежелательной организацией) Елизавета Сурначева.
Подавляющее большинство числящихся в списке СМИ и журналистов был внесены в него за последние четыре месяца, начиная с 15 июля. Помимо "Медузы" и "Дождя", в реестре фигурируют The Insider, Bellingcat, "Проект", "Медиазона" и большое число журналистов независимых СМИ. В тот же список попал известный адвокат Иван Павлов.
Статус "иноагента" существует в России с 2012 года. Это понятие появилось в законодательстве после принятия поправок в закон о некоммерческих организациях. "Иностранным агентом" может быть объявлена любая некоммерческая организация, получившая деньги из-за рубежа и занимающаяся, с точки зрения властей, политической деятельностью. СМИ и общественные деятели не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.
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