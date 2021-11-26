 Радиостанции ″Эхо Москвы″ присудили штраф в 160 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 26.11.2021

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Россия

Радиостанции "Эхо Москвы" присудили штраф в 160 тысяч рублей

Суд счел "Эхо Москвы" виновным в упоминании без соответствующей маркировки организаций, признанных властями РФ "иноагентами". Венедиктов неоднократно выражал уверенность, что закон об "иноагентах" должен быть отменен.

Офис радиостанции Эхо Москвы

Офис радиостанции "Эхо Москвы"

Пресненский районный суд Москвы по четырем протоколам назначил штраф радиостанции "Эхо Москвы" в общей сложности на 160 тысяч рублей за упоминание без соответствующей маркировки организаций, признанных властями РФ "иноагентами". Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Протоколы составлены по части  2. статьи 13.15 КоАП РФ ( о "распространении информации об организации, включенной в перечень объединений, в отношении которых принято решение о ликвидации, без указания соответствующей информации").

По аналогичной статье суд также счел виновным и главреда сайта "Эха Москвы" Виталия Рувинского. Ему предписано выплатить штраф в размере 16 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.

Требования об отмене закона об "иноагентах"

Руководство радиостанции пока не прокомментировало ситуацию.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов неоднократно высказывал мнение, что закон об "иноагентах" несет в себе угрозу и должен быть отменен. Целый ряд СМИ, включая радиостанцию и "Новую газету", проводили марафон под названием "Агенты людей"- с требованием отмены постановления. Кроме того, была запущена петиция, в которой содержался призыв обратить внимание на данную позицию СМИ и ряда общественных деятелей, документ собрал свыше 160 тысяч подписей.

Список СМИ-"иноагентов" включает 99 позиций

По состоянию на 26 ноября реестр "СМИ, выполняющих функции иностранного агента", размещенный на сайте министерства юстиции РФ, включал 99 позиций. В этот день в него попали главный редактор SOTA Олег Еланчик и ООО "Нобелевский призыв". Учредителем компании является признанная в октябре "иноагентом" журналист "Проекта" (издание признано в РФ нежелательной организацией) Елизавета Сурначева.

Подавляющее большинство числящихся в списке СМИ и журналистов был внесены в него за последние четыре месяца, начиная с 15 июля. Помимо "Медузы" и "Дождя", в реестре фигурируют The Insider, Bellingcat, "Проект", "Медиазона" и большое число журналистов независимых СМИ. В тот же список попал известный адвокат Иван Павлов.

Статус "иноагента" существует в России с 2012 года. Это понятие появилось в законодательстве после принятия поправок в закон о некоммерческих организациях. "Иностранным агентом" может быть объявлена любая некоммерческая организация, получившая деньги из-за рубежа и занимающаяся, с точки зрения властей, политической деятельностью. СМИ и общественные деятели не раз обращались к российским властям с просьбой пересмотреть закон об "иноагентах" и прекратить преследование журналистов в стране.

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:01

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона"

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